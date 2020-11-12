В Украине ужесточили карантин. В частности, ввели карантин выходного дня и время для пенсионеров.

Таким образом Украина вернулась к общенациональному карантину, отменив адаптивный. Соответствующее постановление опубликовали в правительстве.

Кстати Какие города отказываются выполнять карантин выходного дня: список

Что предусматривают ограничения

Запретили массовые мероприятия с участием более 20 человек и заполненность более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте.

Наложили ограничения на деятельность заведений питания, которые организуют досуг.

Рестораны и кафе будут работать только с 7:00 до 22:00.

Размещать посетителей в заведениях общественного питания можно только на расстоянии не менее 2 м между местами для сидения за соседними столиками. За столом должно быть не более 4 человек без учета детей до 18 лет.

Кроме того, введут время для пенсионеров. Оно будет длится с 10:00 до 12:00 в заведениях торговли, в органах власти и др.

В Украине ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника будут действовать жесткие ограничения. В такие дни будут работать только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

Текст постановления Кабмина / скриншоты с сайта правительства:



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала