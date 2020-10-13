Количество больных COVID-19 в Украине с каждым днем растет. Правительство готовит план введения еще более жестких карантинных мер. Учеников досрочно отправляют на каникулы, студентов – на дистанционное обучение, а Минздрав не исключает вероятность развертывания мобильных госпиталей в крупных городах.

Что известно об усилении карантина в Украине на данный момент и есть ли необходимость вводить второй локдаун – в материале сайта 24 канала.

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Достаточно ли мер, которые сейчас принимает власть?

Сегодня в Украине действует так называемый адаптивный карантин – суровость мер в каждом регионе определяется отдельно, в зависимости от ряда критериев. Однако в правительстве признают: нововведения здесь необходимы.

Эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская в комментарии сайту 24 канала отметила, что вопрос на самом деле – не в количестве мер, которые вводятся, а в том, выполняются ли уже введенные. Основные из них все давно запомнили: дистанция, правильное ношение масок, мытье рук.

Конечно, есть рекомендации для различных категорий заведений: отдельно для общественного транспорта, ресторанов, школ, офисных помещений. Понятно, что они не все выполняются, в том числе и со стороны владельцев.

Важно понимать: если все меры выполнять в том объеме, в котором они должны выполняться, возможно, и не нужно никаких дополнительных ограничений. Если даже введут новые, то, опять же, вопрос – будут ли они выполняться. Так можно внедрять меры бесконечно и они не будут давать ожидаемого эффекта,

– объяснила эксперт.

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Между тем глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий в эфире одного из телевизионных шоу, как вариант, предложил ввести в Украине "карантин выходного дня". По его словам, такие ограничения можно выдержать, ведь это "не закрытие предприятий, не остановка".

Это – когда семья в выходной день остается у себя в семье. Никуда не ездит: ни в рестораны, ни на концерты в Харьков,

– объяснил Радуцкий.

Врач Людмила Мухарская убеждена: внедрение такого "карантина выходного дня" может иметь смысл только когда речь идет об отдельных населенных пунктах, где фиксируют значительное количество новых случаев инфицирования. Однако, опять же, каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально, чтобы не было "ограничений ради ограничений".



Как вариант – введение "карантина выходного дня" / Фото Getty Images

Экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк в свою очередь считает этот вариант запоздалым, о чем сказал 24 каналу. По его словам, украинская система больниц – за пол шага до неспособности принимать всех больных COVID-19, особенно это касается регионов, где фиксируют самые крупные вспышки заболевания.

Распространение инфекции продолжаться. Оно ускоряется, поэтому надо принимать экстренные меры. Такие решения, как "карантин выходного дня" – компромиссные и это не то, что нам сейчас нужно,

– отметил Ковтонюк.

То есть, как говорит эксперт, следует вводить жестокие карантинные ограничения, включая запрет массовых собраний. Однако они должны быть локальными.

Ковтонюк также утверждает, что единственная альтернатива карантина – тестирование и выявление больных и носителей COVID-19: "Карантин – это когда вы изолируете всех от всех. Эффективная система тестирования – это когда вы изолируете инфицированных или подозрительных от всех остальных. Не работает тестирование – приходится вводить карантин".

Для того, чтобы контролировать ситуацию при таком количестве инфицированных, Украине нужно ежедневно делать около 80 тысяч тестов. Нынешний же показатель – около 25 тысяч – в среднем соответствует выявлению 1 250 новых больных за сутки, что было в начале августа. Кроме того, с середины сентября изменили алгоритм проведения тестов, что тоже привело к снижению их количества.

То есть по сути мы не знаем реального количества случаев COVID-19, скорость распространения которого с каждым днем ​​растет.

Как реагируют на ситуацию в правительстве?

В некоторых городах уже жалуются на нехватку кислорода для больных и коек в госпиталях. В частности, в Киеве заполненность последних достигает более 70%. В связи с этим премьер-министр и президент Украины 9 и 10 октября соответственно созвали срочные совещания по этому поводу.

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Так, Денис Шмыгаль поручил главному санитарному врачу Украины Олегу Ляшко и руководителям ОГА взять под личный контроль работу горячих линий по коронавирусу. Одним из крупнейших приоритетов назвали быстрое развертывание системы обнаружения контактных лиц.

Кроме того, премьер-министр призвал местные комиссии ТЭБ и ЧС в Киеве, Харькове и Сумах самостоятельно усилить противоэпидемические меры для предотвращения распространения COVID-19.

Вспомнили и о проблеме с невыплаченными в сентябре доплатами для медицинских работников – руководителей ОГА, где такие выплаты не осуществили, привлекут к дисциплинарной ответственности.



Ситуация в некоторых регионах – очень напряженная / Фото Getty Images

Уже на совещании 10 октября президент Владимир Зеленский принял ряд противоэпидемических мер. Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий назвал основные из них.

Какие ограничения вводят в Украине:

Вузы и учреждения профтехобразования временно переводят на дистанционное обучение. Причиной является ряд вспышек COVID-19 в студенческой среде и среди преподавателей, было зафиксировано и смертельные случаи.

В МОН рекомендуют работать в таком формате месяц – с 15 октября по 15 ноября, однако официально сроков пока не определяли и это носит рекомендательный характер. При этом студентов из общежитий принудительно не будут выселять. Тем, кто в общежитии в этот период не будет проживать, вернут уплаченные средства.

Осенние каникулы в школах рекомендуют начать раньше.

Обычно отдыхают школьники неделю в конце октября – начале ноября, в этом году планировали начать каникулы с 22 октября. Однако в МОН уже опубликовали рекомендацию провести их с 15 по 30 октября. При этом предупреждают: в дальнейшем возможен переход на дистанционную или смешанную форму обучения.

Рестораны и клубы в "красных" и "оранжевых" зонах не будут работать после 22:00. Это касается как всех заведений общественного питания, так и любых массовых мероприятий.

Дата, с которой будет работать ограничение, пока не утверждена.

В Украине увеличат запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, применяемых при лечении осложнений COVID-19. Соответствующее поручение президент дал Минздраву.



Планируется увеличить количество тестирований / Фото Getty Images

В Киеве, Одессе, Мариуполе начинают подготовку к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали имели возможность за считанные дни начать работу. Госпитали планируют разворачивать в больших помещениях, как, например, Дворец Спорта в Киеве.

Мобильные госпитали для пациентов с COVID-19 будут открывать только после того, как будут заполнены все кровати в медицинских учреждениях. Такие госпитали, как отмечал Максим Степанов, можно будет размещать и на территориях выставочных центров и военных госпиталей, которые находятся в подчинении ГСЧС. Однако здесь может возникнуть проблема недостаточного количества медицинских работников.

Ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, будут готовить к принятию больных СOVID-19. Соответственно, количество койкомест значительно возрастает.

Соответственно, количество койкомест значительно возрастает. Интернов и студентов старших курсов медицинских вузов будут привлекать к работе в инфекционных отделениях (работать они будут под наблюдением опытных врачей). Соответствующие изменения в закон вступили в силу еще летом.

(работать они будут под наблюдением опытных врачей). Соответствующие изменения в закон вступили в силу еще летом. Минздрав увеличит количество ПЦР-тестов с 30-35 тысяч до 50 тысяч в сутки. Правительство выделило для этого 260 миллионов гривен.

Правительство выделило для этого 260 миллионов гривен. До конца октября местные власти должны оборудовать подачей кислорода 80% койко-мест с больными коронавирусом. Для этого правительство выделило регионам 572 миллиона гривен.

Для этого правительство выделило регионам 572 миллиона гривен. Верховная Рада введет штраф 3400-5100 гривен для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без респираторов или масок.

Что сегодня известно о возможном локдауне?

Ряд экспертов утверждают: нового жесткого карантина Украине не избежать. Тогда как министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телешоу заверил, что повторного закрытия в Украине не будет, хоть и нагрузка на медицинскую систему возрастает. Уже 13 октября на заседании правительства будут рассматривать введение более строгих ограничений.

В больницах, по словам министра, могут выделить максимум 52 тысячи мест для пациентов с СOVID-19. Сегодня госпитализированы уже 20 тысяч больных. Он призвал соблюдать введенные уже ограничения:

Пока нет вакцины, мы должны придерживаться правил. Нравятся они кому-то, не нравятся – это правила.

Кроме того, на заседании правительства 13 октября планируют рассмотреть возможное продолжение карантина в Украине до 31 декабря.

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О том, что сейчас нецелесообразно "закрываться" снова, говорит и Виктор Ляшко. По его убеждению, это будет оправдано только тогда, когда станет невозможно найти баланс между экономикой и спасением жизни.

Ляшко объяснил: Минздрав просчитывает, какое количество больных за сутки в течение 1-2 недель, приведет к стопроцентному заполнению коек и "тогда я, как санитарный врач, буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось 2 недели, и у нас другого выхода нет, кроме как следовать примеру Израиля, Мадрида, Парижа и вводить жесткие карантинные ограничительные меры".

Поэтому теперь, чтобы этого не произошло, в наших силах – придерживаться элементарных и одновременно жизненно важных мероприятий. А тех, кому этого аргумента недостаточно, возможно, мотивирует увеличение штрафов за нарушения. Если, конечно, этот пункт правительственного плана не останется только на бумаге.