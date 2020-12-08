Евросоюз одобрил ужесточение визового контроля для иностранцев: что известно
Совет Европейского союза и Европейский парламент согласовали промежуточное соглашение об усилении единой европейской визовой информационной системы (VIS). Она предусматривает сбор и постоянный контроль дополнительной информации для всех получателей краткосрочных и долгосрочных виз в ЕС.
В частности, говорится о сборе новой биометрической информации. Об этом сообщила пресс-служба Европейского союза.
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Ответ ЕС на риски
В ответ на меняющиеся миграционные вызовы и риски в сфере безопасности ЕС улучшает свою визовую информационную систему.
Это инструмент, который используют власти для регистрации всех желающих получить краткосрочную визу для въезда в Шенгенскую зону,
– отметили в сообщении.
Основные цели поправок
Основными целями поправки к постановлению являются:
- усиление безопасности процедуры краткосрочной визы;
- включение долгосрочных виз и вида на жительство в базу данных VIS;
- обеспечение взаимодействия между VIS и другими соответствующими системами и базами данных ЕС.
Зачем эти поправки
Согласно новым правилам, в VIS будут заносить не только информацию о краткосрочных визах, но и долгосрочные визы и разрешения на проживание. А также – скан страницы с биографическими данными паспорта. Это упростит возвращение граждан третьих стран, которые незаконно находятся на территории.
Для борьбы с торговлей детьми, согласно новому постановлению, возраст для снятия отпечатков пальцев у детей будет снижен с 12 до 6 лет.
Когда примут решение
Дату принятия решения еще не определили, ведь для этого понадобится ряд юридических этапов. В частности окончательное утверждение финального документа Советом ЕС.
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