Усилия США ради мира провалились, – премьер Армении о войне за Карабах
Усилия США и в целом международного сообщества по установлению хотя бы перемирия в войне за Нагорный Карабах потерпели неудачу. Войска Азербайджана прорываются по нескольким направлениям, армяне пытаются не позволить разорвать линию фронта.
Такие выводы можно сделать из заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна в твиттере и представителя минобороны страны Арцруна Ованнисяна, которого процитировал Интерфакс. Первый констатировал поражение усилий к миру, а второй сообщил о жестоких боях.
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Перемирия между Арменией и Азербайджаном не удалось достичь
Хочу заявить, что усилия международного сообщества, на этот раз при посредничестве США, по установлению перемирия потерпели неудачу,
– написал Пашинян.
И добавил, что обстрелы и атаки со стороны Азербайджана продолжаются, страдают как военные, так и гражданские.
Коротко о перемириях в Нагорном Карабахе
- Первую попытку примирить Армению и Азербайджан сделала Россия. Тогда в Москве стороны договорились с 10 октября начать перемирие, но этого так и не произошло.
- Вторая попытка – стрелять должны были прекратить с 18 октября в полночь – также провалилась.
- О третьей же попытке – якобы успешной – сообщил президент США Дональд Трамп. Мол, урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном достаточно просто. Однако лишь через 5 минут от времени его начала (6:00 по Киеву 26 октября) в Карабахе раздались выстрелы.
Азербайджан прорывается на многих направлениях
В Минобороны Армении признали, что армии Азербайджана удалось прорваться по нескольким направлениям по линии фронта. В частности, азербайджанцы захватили город Кубатлы.
Противник в некоторых местах имел определенный успех, однако нашим подразделениям удалось контратакой вернуть и восстановить передовую линию,
– заверил Ованнисян.