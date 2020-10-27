Усилия США и в целом международного сообщества по установлению хотя бы перемирия в войне за Нагорный Карабах потерпели неудачу. Войска Азербайджана прорываются по нескольким направлениям, армяне пытаются не позволить разорвать линию фронта.

Такие выводы можно сделать из заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна в твиттере и представителя минобороны страны Арцруна Ованнисяна, которого процитировал Интерфакс . Первый констатировал поражение усилий к миру, а второй сообщил о жестоких боях.

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Перемирия между Арменией и Азербайджаном не удалось достичь

Хочу заявить, что усилия международного сообщества, на этот раз при посредничестве США, по установлению перемирия потерпели неудачу,

– написал Пашинян.

И добавил, что обстрелы и атаки со стороны Азербайджана продолжаются, страдают как военные, так и гражданские.

Коротко о перемириях в Нагорном Карабахе

Первую попытку примирить Армению и Азербайджан сделала Россия . Тогда в Москве стороны договорились с 10 октября начать перемирие, но этого так и не произошло.

Вторая попытка – стрелять должны были прекратить с 18 октября в полночь – также провалилась.

О третьей же попытке – якобы успешной – сообщил президент США Дональд Трамп . Мол, урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном достаточно просто. Однако лишь через 5 минут от времени его начала (6:00 по Киеву 26 октября) в Карабахе раздались выстрелы.

Азербайджан прорывается на многих направлениях

В Минобороны Армении признали, что армии Азербайджана удалось прорваться по нескольким направлениям по линии фронта. В частности, азербайджанцы захватили город Кубатлы.

Противник в некоторых местах имел определенный успех, однако нашим подразделениям удалось контратакой вернуть и восстановить передовую линию,

– заверил Ованнисян.