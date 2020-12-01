Депутаты говорят, что введение кассовых аппаратов – это приближение к цивилизованному способу ведения бизнеса. Однако представители бизнеса выступают категорически против этого.

Речь идет об отсрочке введения кассовых аппаратов на год, но не для всех. Об опасности тотальной фискализации говорил председатель Ассоциации владельцев предприятий малого и среднего бизнеса Руслан Соболь в эфире 24 канала.

Актуально Под Верховную Раду стянули дополнительные силы полиции из-за протестов предпринимателей: фото

По его словам, тотальная фискализация поставит под угрозу упрощенную систему налогообложения. Это может "закрыть двери" для многих предпринимателей, которые только начинают развиваться в этом направлении.

"Это в принципе затрудняет ведение бизнеса. Крупный бизнес действительно узурпирует упрощение, оптимизирует свои налоги. Но это работа фискальных органов, полиции и госорганов, которые могут отслеживать эти процессы и прекращать их", – считает Соболь.

О последствиях

По его мнению, решение властей будет иметь негативные последствия. А именно:

многие предприниматели потеряют рабочие места;

закроют свои заведения;

физические лица останутся без работы.

Отсрочка тотальной фискализации – это не комплексное решение. Это продлится и в следующем году, пока профильные комитеты не изменят своего решения, считает эксперт.

О введении кассовых аппаратов

В развитых экономиках стран нет тотальной фискализации. Это необязательно делать, чтобы показывать качественные показатели роста экономики.

"За рубежом вы очень просто купите товар и могут не выписать чек, даже от руки, даже на рынке", – объяснил специалист.

Что такое фискализация? Фискализация – это процедура ввода в эксплуатацию и обмена данными регистратора расчетных операций или кассового аппарата с налоговыми службами. Это нужно, чтобы контролировать и регулировать государством денежное обращение у предпринимателей

Что известно о законопроекте

Депутаты на заседании комитета должны были согласовать новый доработанный законопроект о фискализации работы физлиц-предпринимателей.

В частности в рабочем чате Давид Арахамия написал, что законопроект "супермегакомпромиссный" и оставляет фискализацию только для ювелирной отрасли.

Следовательно, Верховная Рада 1 декабря поддержала законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП. Обязательное применение РРО перенесли на год.

Смотрите видео 24 канала об опасности тотальной фискализации