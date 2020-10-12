Депутаты подали почти 2500 поправок к проекту госбюджета на 202 год. Председатель профильного комитета Данил Гетманцев считает, что главную смету страны рассмотрят вовремя во время заседания Верховной Рады 20 октября.

В эфире 24 канала он рассказал, что не все из 2500 поправок будут рассматриваться. Ведь многие из них будут учтены, зато некоторые не будут подтверждаться.

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20 октября депутаты планируют на заседании Верховной Рады проголосовать предложения нардепов, после чего Кабмин вместе с бюджетным комитетом Рады будут готовить проект ко второму чтению. И в начале ноября правительство вернет проект нардепам, чтобы они проголосовали его во втором чтении.

Считаю, что это нормальный ход, когда мы в первом чтении рассмотрим его за один день и примем,

– отметил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Он вспомнил, что в прошлом году понадобилось несколько часов, чтобы принять проект бюджета. И подчеркнул, что второй год подряд Кабмин вносит проект бюджета вовремя – до 15 сентября. Это означает, что у депутатов есть достаточно времени, чтобы привести его в порядок и сделать нормальный финансовый план на следующий год.

По его словам, бюджетный кодекс дает достаточно времени, чтобы подать правки, проанализировать их и принять документ. Согласно этому кодексу, закон о бюджете должен быть принят до 1 декабря.

"Я считаю, что времени абсолютно достаточно, чтобы это был нормальный документ на следующий бюджетный период", – прокомментировал Данил Гетманцев.

Также депутат предлагает увеличить доходную часть бюджета на сумму в почти 80 миллиардов гривен. И уменьшить где-то на 10 миллиардов расходы, которые он считает не в полной мере обоснованными.

Риски для выполнения бюджета

Данил Гетманцев считает, что надо уменьшать дефицит бюджета на 2021 год. Он подал соответствующую поправку об уменьшении его с 6% до 4,9%.

Таким образом я считаю, что проблема дефицита бюджета 2021 год заключается даже не в размере, а в источниках наполнения этого дефицита,

– пояснил он.

Председатель профильного комитета отметил, что Минфин планирует наполнить дефицит бюджета за счет внутренних заимствований. К сожалению, внутри страны не наблюдается такая ликвидность, которая могла бы наполнить дефицит бюджета в таком большом объеме. Поэтому его надо сокращать.

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По его мнению, есть проблемы и по макропрогнозу на следующий год. Министерство экономики прогнозирует 4,6% роста. Впрочем, есть прогнозы других организаций: Нацбанка или МВФ, которые дают максимум 4% роста.

"Недовыполнение этого показателя предполагает недовыполнение доходной части бюджета", – прокомментировал Данил Гетманцев.

Нардеп отметил, что риски заключаются и в привлечении финансирования. Украина должна привлечь более 700 миллиардов гривен в следующем году с понятных источников.

Поэтому наше сотрудничество с МВФ в этом контексте очень важно. Оттягивание следующего транша является одним из существенных рисков,

– подытожил он.