Догадывались ли ли вы, что неправильно отдыхаете? Об основных ошибках и как правильно проводить свободное время – читайте в нашем материале.

Обычно из-за работы или повседневных хлопот мы пренебрегаем потребностями нашего организма. Что нас утомляет и влияет на качество отдыха – рассказывает 24 канал.

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Для того, чтобы понять, что мешает нашему отдыху, нужно выяснить что именно нас утомляет.

Основные причины, которые нас утомляют

Однообразный ритм жизни

Людей раздражает не столько сам однообразный ритм жизни, как невозможность вырваться из замкнутого круга. Утром нужно приготовить что-то, потом работа, потом вечером еще что-то приготовить. И так – каждый день. Это морально и физически давит на наш организм.

Небольшое количество сна

Почти каждое утро мы прикладываем титанические усилия, чтобы подняться с кровати и начать новый день. Иногда в течение недели много домашних дел переносятся на выходные, поэтому надо также просыпаться рано и делать работу, на которую не было времени в течение недели. Из-за нехватки сна и занятости рутиной мы также не успеваем отдохнуть на выходных.



Отдых не всегда должен быть пассивным / Фото pexels

Необходимость делать то, что нужно, а не то, что хочется

Делать то, что не хочется, но нужно – это то, что также очень истощает организм. Это телефонные разговоры, чаты и другие дела, которые "для галочки".

Правильная подготовка к отдыху

К отдыху, как и ко многим другим вещам, нужно подготовиться. Бывает, что человек банально не успел полноценно отдохнуть. Только настроился, только расслабился, а уже все – отдых закончился и пора домой. Особенно такое случается, если тащить с собой в отпуск рабочие мысли и незавершенные дела, которые забирают фокус и энергию. Есть опасность так и не поймать момент расслабления и отдыха, не успеть их распробовать.

Человек берет отпуск на несколько дней или недель и просто не успевает отдохнуть. Или очень популярна фраза: "нужен отдых после отдыха". Такое ощущение появляется тогда, когда мы тянем за собой в отпуск рабочие мысли.



Отдыхать нужно правильно / Фото pexels

Перед отпуском или длинными выходными позаботьтесь о:

Подумайте перед тем, как брать туры на 4 – 5 дней с перелетом или длинным переездом на транспорте.

Нужно дать себе время на адаптацию. Не только после отпуска, но и до отдыха нужно иметь несколько дней, так сказать, в запасе.

Когда вы на отдыхе – отдыхайте. Предупредите всех о том, что вы в отпуске, выключите интернет и забудьте о существовании мессенджеров.

Выберите, какой именно отдых вам необходим. Все зависит от ритма вашей жизни, ситуации, потребностей и характера. Кому-то нужен активный отдых, а кому-то наоборот. Кто-то может успеть порелаксировать течение 5 дней, а кому-то нужно 2 недели.

Как правильно отдыхать: полезные советы

О том, как правильно отдыхать рассказала немецкая социолог Сабина Соннентаг.

По словам социолога, существуют четыре фактора, которые способствуют отдыху и восстановлению:

Релаксация , то есть отдых должен быть не полностью пассивным. Но и активности не должны походить на тяжелую работу.

, то есть отдых должен быть не полностью пассивным. Но и активности не должны походить на тяжелую работу. Контролируйте то, как вы тратите свое время, энергию и внимание. Делайте то, что вам нравится.

то, как вы тратите свое время, энергию и внимание. Делайте то, что вам нравится. Захватывающие, интересные вещи, которые вы делаете хорошо , могут стать идеальным времяпрепровождением.

, могут стать идеальным времяпрепровождением. Также не забывайте о важности психологического отстранения от работы.

Почему время "летит"

Психолог Клаудия Хэммонд объяснила об "отпускном парадоксе". Во время отпуска, мы получаем за короткий промежуток времени множество нового и интересного и поэтому время пролетает быстрее. Ведь по сравнению с рутинными двумя неделями у обычного человека формируется только 6-9 новых впечатлений.