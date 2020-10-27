В связи с рядом проблем и вызовов, с которыми столкнулась объединенная Европа, вопрос так называемой "усталости" стран ЕС от украинского вопроса не снят. В то же время Киев должен демонстрировать большую решимость в вопросе реформ и изменений в Украине.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заверил, что в Литве "усталости" от Украины нет. Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

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Литовский дипломат отметил, что действующая украинская власть заслуживает похвалы за некоторые принятые законы вроде земельной реформы или банковского закона. Однако, такие проблемы, как борьба с коррупцией, влияние олигархов, уход реформаторов от власти, по его словам, и до сих пор остаются актуальными.

Он добавил, что в других государствах ЕС и НАТО восприятие этого вопроса разнится. В качестве примера он привел государства Южной Европы, "которые озабочены своими проблемами".

По словам дипломата, ЕС сталкивается с огромными вызовами – терроризмом, войной в Сирии и Ливии, коронавирусом и прочими проблемами. "Но даже эти конфликты, если из них долго не видно выхода, вызывают" усталость"", – признался Линкявичюс.

Однако Литва убеждает европейских партнеров, что события в Украине и Беларуси должны быть для них приоритетом.

"Борьба европейских государств за свободу, за демократию имеет вес, даже если эти государства за пределами ЕС. И это объяснение работает – несмотря на скептицизм отдельных стран, санкции продолжают и даже расширяют. Но это не снимает опасности усталости. И убедительные действия Украины очень важны", – добавил Линас Линкявичюс.

Есть такая вещь, как "усталость от Украины". Ожидания не могут длиться вечно. Появляются голоса: "смотрите, там ничего не происходит, изменений нет". Мы стараемся отвечать, что это не так. Но и вы не можете просто игнорировать проблемы,

– предостерег Линкявичюс.

Обратите внимание! 20 октября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выступил с посланием к Верховной Раде. Среди достижений при его президентстве он назвал тот факт, что на международной повестке дня исчезла фраза "Европа устала от Украины".

Евроинтеграция Украины: что надо знать

1993 год – Верховная Рада провозгласила намерение развивать отношения с ЕС,

1998 год – одобрение Стратегии интеграции Украины в ЕС,

2000 год – полноправное членство в ЕС провозглашено стратегической целью Украины,

2010 год – одобрение закона Об обеспечении интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью приобретения членства в ЕС,

2014 год – ратификация Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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