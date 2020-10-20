Президент Владимир Зеленский выступил в Раде и вспомнил о пандемии COVID-19. А именно подчеркнул, что смертность от коронавируса в Украине составляет менее 2%, в то время как в Германии – 4%.

Однако тестирование в Украине – абсолютно провалено. Ведь большинство людей, которые умирают от пневмонии или остановки сердца, даже не знали, был ли у них COVID-19. Это в прямом эфире 24 канала подчеркнула Александра Устинова, депутат от "Голоса".

Обратите внимание Выступление Максима Степанова в Верховной Раде: видео

Нардеп также вспомнила слова министра здравоохранения Степанова. Накануне он говорил, что по мировой статистике до 30% тестов показывают ложный результат. К тому же, часто людям приходится ждать больше недели, чтобы сделать компьютерную томографию.

"Как люди, которые неделю ждут теста или КТ, должны знать, что у них коронавирус? Как знать, если эти люди потом умирают, что они умерли от коронавируса?", – отметила Устинова.

Поэтому, конечно, это – фейковая статистика, которая сегодня специально вкладывается в уши украинцев. Чтобы показать, что у нас гораздо лучше показатели, чем есть на самом деле,

– заверила она.

Степанов все провалил, – Устинова

В то же время депутат добавила, что у нее только один вопрос к главе Минздрава Максиму Степанову – скольким людям еще предстоит умереть, чтобы он ушел. Ведь именно он – человек, который в первую очередь должен бороться с коронавирусом – провалил все.

Устинова подчеркнула, что всю страну посадили на карантин, полгода "загибался" весь бизнес, люди не могли нормально работать. Зато за это время не было сделано ничего, чтобы подготовить больницы и медиков. Поэтому сегодня все легло на местные бюджеты или плечи волонтеров.

"Местные бюджеты и так немало потеряли из-за пандемии, ведь фактически не работал бизнес и поступления упали. Теперь они за свои деньги будут докупать кислородные концентраты и аппараты ИВЛ, расширять больницы", – отметила политик.

О выступлении Зеленского в Раде

По мнению Устиновой, выступление Зеленского в Раде 20 октября – это предвыборный фарс, который трудно назвать посланием к парламенту. По меньшей мере, ей странно слышать, что президент после 1,5 года на должности говорит о справедливости и честных судах в Украине.

Странно слышать, что у нас прекращение огня, что у нас режим тишины. Сложилось впечатление, что президент сам живет в какой-то тишине, не смотрит новости и не понимает, что сейчас происходит на фронте, в судах,

– отметила депутат.

"Сегодня Раду собрали за деньги налогоплательщиков для того, чтобы президент мог пропиариться лично и пропиарить свою партию перед выборами. Цинично соврав о том, что было сделано за год", – заверила народная избранница.

О чем говорил Зеленский? Во время ежегодного послания к парламенту Зеленский призвал украинцев не пренебрегать средствами защиты от коронавируса и отметил, что количество смертей в Украине самое маленькое в Европе. Кроме того, обратился к местным властям, чтобы они не позволяли устраивать массовые мероприятия. Глава государства также говорил об относительной тишине на Донбассе, которая длится 86 день подряд. Отметил, что международные партнеры положительно оценивают стремление Украины к миру, сделал акцент на создании "Крымской платформы" и стратегии развития экономики Донбасса, а также на развитии ВСУ.

Полный комментарий Александры Устиновой: видео 24 канала