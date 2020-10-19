Группа Метинвест трансформирует социальное партнерство с городами своего присутствия, поднимая его на новый уровень. В ходе "круглого стола" по совместному развитию комплекса городских программ компания подписала меморандум на 6 лет о сотрудничестве с муниципалитетом Мариуполя.

Для компании важен качественный результат. Группа Метинвест первой в Украине начала внедрять подход устойчивого развития городов – от системных ежегодных программ социального партнерства 10 лет назад до реализации долгосрочных и комплексных проектов в Мариуполе с 2015 года. В рамках подписанного меморандума о сотрудничестве совместно с муниципалитетом компания намерена участвовать в реализации программ "Больше чем забота", "Больше чем сталь" и "Больше чем мечта".

Некоторые знаковые проекты здравоохранения по программе "Больше чем забота" уже находятся в стадии реализации. Например, при поддержке Группы Метинвест завершен капитальный ремонт второго детского инфекционного отделения горбольницы №4. На очереди – первое отделение и баклаборатория. Также в программу вошли проекты создания коммунальных лабораторного и диагностического центров, реконструкция инфекционного отделения горбольницы №1 и капремонт эндокринного отделения горбольницы №4.

По программе "Больше чем сталь" запланировано строительство четырех объектов со стальным каркасом. Первый из них уже готов. При поддержке металлургов и ремонтников Метинвеста выполнена реконструкция городского пирса. Кроме того, будут построены два жилых дома со стальным каркасом и центр административных и социальных услуг в Центральном районе Мариуполя. Стальное строительство – наиболее перспективное направление в современных мировых практиках. Здания из стали более экономичны и при этом гораздо практичнее традиционных строительных технологий. Многоэтажные сооружения возводятся за короткий промежуток времени, могут быть любых конструкций и модификаций, но всегда практичны и надежны в эксплуатации.

В программу "Больше чем мечта" вошел комплекс проектов, позволяющих вдохнуть новые смыслы в понятие зеленого и процветающего города. Это двухэтапная реконструкция парка имени Гурова, реконструкция площади Свободы, Левобережной набережной, Песчаного пляжа и аллеи "Якорь". Работы по обновлению площади Свободы уже завершены. Ко Дню города на ней появилась ультрасовременная система для проведения визуальных шоу в виде голубей, которую подарила группа Метинвест.

"Бизнес не может жить отдельной от города жизнью. Тем более, когда это градообразующие предприятия, на которых работает около 30% трудоспособного населения. Это наши люди, и мы хотим, чтобы они жили в комфортном городе. За десять лет мы направили 850 млн гривен социальных инвестиций в Мариуполь. Мы ни разу не отказались от взятых обязательств, несмотря на напряженное время, войну, экономические кризисы и пандемию. В критических условиях выделяли дополнительное финансирование. Потому что для акционеров компании развитие городов не менее важно, чем модернизация предприятий. Они готовы помогать и помогают, принимая непосредственное участие в продвижении совместного устойчивого развития городов и общин", – рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Партнерская поддержка Метинвеста уже помогла нам реализовать немало важных для города и для его жителей проектов: от комфортных парков и скверов, современных пространств для молодежи и центров административных услуг до установки необходимых сегодня кислородных постов и отремонтированных больниц. Когда есть такая синергия бизнеса и муниципалитета, появляется уверенность, что мы реализуем все запланированные проекты, повысив уровень медицины и образования, улучшим инфраструктуру и сделаем Мариуполь более комфортным для горожан,

– заметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, в Мариуполе уже в следующем году построят первый стальной дом. Для возведения современного дома понадобится около 300 тонн металла, который изготовят на меткомбинатах "Азовсталь" и имени Ильича Группы Метинвест. Стены будут выполнены из железобетона, что позволит выполнять строительно-монтажные работы в сжатые сроки. Кроме того, стальной каркас можно легко усилить и реконструировать или разобрать в конце эксплуатации, что дает дополнительные экономические и экологические преимущества.

Также напомним, когда Украина оказалась перед угрозой пандемии, государственная система здравоохранения была абсолютно не готова к новому вызову. Не хватало оборудования для оказания помощи больным с осложнениями от коронавируса – современных аппаратов ИВЛ, анализаторов проб, а также средств защиты для медиков и экспресс-тестов. Первым на помощь стране пришел Ринат Ахметов. Еще в феврале он выделил 300 миллионов гривен на помощь стране в борьбе с COVID-19. Это самый крупный вклад одного благодетеля в государственную медицину Украины. Для эффективной работы Фондом был создан проект "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Проект не имеет аналогов в стране. Это крупнейшая, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Для решения важнейших медицинских потребностей страны Ринат Ахметов объединил ресурсы благотворительного фонда, ФК "Шахтер" и других активов SCM. С февраля 2020 года Фонд Рината Ахметова обеспечивает врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, самым необходимым. Государственным больницам передано более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты. Также медики получили от Фонда 320 тысяч экспресс-тестов. Ключевым элементом помощи стране в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине" стала закупка для государственных больниц свыше 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ.

В свою очередь, Международный благотворительный Фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы передал медицинским учреждениям 1 миллион медицинских масок, 100 тысяч экспресс-тестов, 10 аппаратов ИВЛ, 10 инфекционных боксов и 850 костюмов для биозащиты, 1000 пар очков для медиков и 3 диагностических ПЦР-системы с наборами одноразовых тестов, боксы биологической защиты и другое оборудование.