Если Россия решит бросить все силы, чтобы захватить территории Украины до Днепра или Буга, теоретически агрессору это может удастся. Однако тогда население устроит захватчикам террор.

Как будут действовать украинцы

Да, в таком случае украинцы устроят россиянам тактику выжженной земли. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил, генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью "Фактам".

Важно Россия предлагала выпустить из Иловайска военных, но без добровольцев, – Хомчак

По словам Хомчака, военная операция должна иметь цель, чего нет у России.

Для чего им это (россиянам – полномасштабное наступление-24 канал), ведь население устроит, говоря языком военных, тактику выжженной земли, то есть террор,

- подчеркнул главнокомандующий.

Хомчак добавил, что Россия испытывает воздействие серьезных международных санкций.

Нужен ли России Донбасс

Военный отметил, что на оккупированных территориях – полный беспорядок. По словам генерала-полковника, есть даже информация, что там хотят расформировывать некоторые воинские части из-за воровства топлива, имущества и прочего.

Кроме этого, Хомчак добавил, что России не нужен разрушенный Донбасс.

"Они не знают, как от него избавиться, чтобы вернуть его нам, чтобы еще много десятилетий мы его восстанавливали", – сказал главнокомандующий ВСУ.