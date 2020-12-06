Население устроит террор, – Хомчак о действиях украинцев при полномасштабном наступлении России
Если Россия решит бросить все силы, чтобы захватить территории Украины до Днепра или Буга, теоретически агрессору это может удастся. Однако тогда население устроит захватчикам террор.
Как будут действовать украинцы
Да, в таком случае украинцы устроят россиянам тактику выжженной земли. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил, генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью "Фактам".
Важно Россия предлагала выпустить из Иловайска военных, но без добровольцев, – Хомчак
По словам Хомчака, военная операция должна иметь цель, чего нет у России.
Для чего им это (россиянам – полномасштабное наступление-24 канал), ведь население устроит, говоря языком военных, тактику выжженной земли, то есть террор,
- подчеркнул главнокомандующий.
Хомчак добавил, что Россия испытывает воздействие серьезных международных санкций.
Нужен ли России Донбасс
Военный отметил, что на оккупированных территориях – полный беспорядок. По словам генерала-полковника, есть даже информация, что там хотят расформировывать некоторые воинские части из-за воровства топлива, имущества и прочего.
Кроме этого, Хомчак добавил, что России не нужен разрушенный Донбасс.
"Они не знают, как от него избавиться, чтобы вернуть его нам, чтобы еще много десятилетий мы его восстанавливали", – сказал главнокомандующий ВСУ.
Поделиться новостью