В Украине продолжают реформирование детских домов и планируют полностью их ликвидировать в ближайшее время. Детей будут отправлять в патронатные семьи или дома семейного типа.

В Украине обеспокоены ситуацией с усыновлением, которое может оказаться под угрозой уже в следующем году. Сайт 24 канала рассказывает, как проходит реформа детских домов и что может измениться в 2021 году.

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Что грозит процессу усыновления в Украине

По данным Министерства социальной политики за последние 10 лет в Украине усыновили 23 814 детей-сирот, из них гражданами Украины было усыновлено 17 659 детей, а иностранцами 6155.

В ведомстве отметили, что карантинные ограничения, хотя и не останови процесс усыновления, и все же значительно замедлили его. В течение 8 месяцев 2020 года в Украине усыновили 694 детей-сирот. И в то же время еще более 17 тысяч детей разного возраста в подавляющем большинстве с братьями и сестрами состоят на учете по усыновлению.

В СМИ начала появляться информация о том, что с 1 января 2021 года в Украине, очередным этапом децентрализации и создания территориальных общин, планируют ликвидировать и реорганизовать райгосадминистрации, которые непосредственно влияли на процесс усыновления. А ОТО не смогут заниматься этим вопросом. Именно это может стать проблемным моментом в сфере усыновления.

Николай Кулеба, уполномоченный президента Украины по правам ребенка, сообщал, что из-за отсутствия достаточной коммуникации с местными органами самоуправления, непонятно как будет работать схема в будущем.

Как сообщает УП, детскими вопросами на местах должны заниматься Службы по делам детей. Сейчас их создано лишь 292 из 982, то есть лишь 30% от потребности. Завершить формирование центрального аппарата Нацслужбы планируют до конца 2020 года, а уже с января 2021 года начнут образовываться структуры на местном уровне, тогда же и хотят окончательно урегулировать законодательную базу, относительно полномочий этой службы.

В Минсоцполитики также сообщили, что райслужбы по делам защиты детей не будут до конца реорганизованы до образования на их место территориальных отделений Нацсоцслужбы.

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Действительно ли это проблема

В Украине сейчас происходит определенное реформирование детских домов. Все это часть Нацстратегии реформирования институциональных учреждений, которую Кабмин утвердил несколько лет назад. Согласно этой стратегии, уже через семь лет в стране должны исчезнуть все интернаты, а вместо них появиться детские дома семейного типа и паллиативно-реабилитационные центры.

Мирослава Сорока, член Ассоциации юристов Украины, адвокат, говорит, что процесс усыновления в Украине достаточно сложный. Усыновителю приходится годами настойчиво ждать решения государственных органов, чтобы подарить ребенку семью, предоставить ему возможность расти в комфортных условиях для развития.

Реализация именно государственной политики в сфере усыновления возложена на Департамент защиты прав детей и усыновления Министерства социальной политики. Адвокат говорит, что после прохождения процедуры усыновления, кандидаты с усыновления должны в течение месяца с даты получения заключения обратиться в суд с заявлением об усыновлении ребенка.

Объективных оснований считать, что с ликвидацией местных органов исполнительной власти блокируется процесс усыновления детей, нет. Последней инстанцией в процессе усыновления есть суд, который будет принимать решения независимо от того, какая служба контролировала весь процесс усыновления,

– говорит Сорока.

Как реформируют детские дома в Украине

Кира Сиротенко, и.о. председателя правления фонда "Благомай" говорит, что в любом случае будут определяться другие органы, которые будут заниматься вопросами опеки и усыновления, ведь в детских домах находится около 100 тысяч детей. Не все из них сироты, ожидающие усыновления, большая часть из них это дети в школах-интернатах.

"Раньше были детские дома, где проживали дети, чьи родители были лишены родительских прав или погибли. Государственные детские дома просто изменили статус на центры социально-психологической реабилитации. Есть еще детские дома семейного типа и их становится все больше, и патронатные семьи" , – говорит Сиротенко.

Она добавляет, что в центрах социально-психологической реабилитации дети находятся от трех до девяти месяцев, но некоторые дети проводят там гораздо больше времени. Раньше, когда проходило время нахождения ребенка в этом центре, его отправляли или в детский дом, или возвращали назад родителям. Сейчас детям максимально ищут семьи для усыновления, или же ищут место для устройства ребенка в доме семейного типа.

Если говорить о домах малютки, где дети с самого рождения, то 95% детей до 6 лет усыновляют. Реформа направлена ​​на то, чтобы не было вот этих государственных учреждений, в которых находятся сотни детей. Из таких учреждений дети получаются не социализированными. В домах семейного типа дети попадают в среду, похожую на домашнюю,

– объясняет Сиротенко.

Она добавляет, что не все работает в этой системе на отлично, но направление движения с ликвидацией государственных детских домов, безусловно, правильное.

Сорока подытожила, что в отношении ликвидации детских домов – государство сейчас не готово ни на законодательном уровне, ни на уровне финансирования до внедрения в жизнь соответствующих реформ.