Увеличение штрафов поможет бороться с нетрезвым вождением, – нардеп от "Голоса"
На заседании подкомитета обсудили законопроект об усилении ответственности за правонарушения на дороге. В частности, депутаты решили убрать почти все нормы, которые расширяют полномочия полиции и поднять штрафы за нетрезвое вождение.
Увеличение штрафов за нетрезвое вождение и возможность применять уголовную ответственность помогут бороться с пьяными водителями на дороге. Об этом сообщила нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова в эфире 24 канала.
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О чем говорили на подкомитете
Устинова заявила, что изменения подкомитета до законопроекта ужесточают ответственность водителей за нарушения на дороге. В частности, депутаты решили поднять штрафы за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения:
- за первое правонарушение в течение года – 17 тысяч гривен и лишение водительских прав на 1 год;
- за повторное правонарушение в течение года – 34 тысячи гривен и лишение водительских прав на 2 года;
- за третье нарушение — 51 тысяча гривен и даже угроза уголовной ответственности.
По мнению депутата, сейчас многие водители садятся за руль нетрезвыми, потому что знают, что будут иметь возможность откупиться или у полицейских, или позже в суде. Поэтому, по ее словам, сейчас надо в первую очередь решать этот вопрос.
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Депутат отметила, что законопроект вероятно рассмотрят в середине ноября 2020 года. Как заявила Устинова, документ не расширит полномочия Нацполиции. Она добавила, что сначала этот орган надо реформировать, а уже потом предоставлять правоохранителям такие полномочия.
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