На заседании подкомитета обсудили законопроект об усилении ответственности за правонарушения на дороге. В частности, депутаты решили убрать почти все нормы, которые расширяют полномочия полиции и поднять штрафы за нетрезвое вождение.

Увеличение штрафов за нетрезвое вождение и возможность применять уголовную ответственность помогут бороться с пьяными водителями на дороге. Об этом сообщила нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова в эфире 24 канала.

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О чем говорили на подкомитете

Устинова заявила, что изменения подкомитета до законопроекта ужесточают ответственность водителей за нарушения на дороге. В частности, депутаты решили поднять штрафы за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения:

за первое правонарушение в течение года – 17 тысяч гривен и лишение водительских прав на 1 год ;

; за повторное правонарушение в течение года – 34 тысячи гривен и лишение водительских прав на 2 года ;

; за третье нарушение — 51 тысяча гривен и даже угроза уголовной ответственности.

Справка. Парламент в первом чтении уже принял законопроект об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Таким образом хотят расширить полномочия полиции.

По мнению депутата, сейчас многие водители садятся за руль нетрезвыми, потому что знают, что будут иметь возможность откупиться или у полицейских, или позже в суде. Поэтому, по ее словам, сейчас надо в первую очередь решать этот вопрос.

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Депутат отметила, что законопроект вероятно рассмотрят в середине ноября 2020 года. Как заявила Устинова, документ не расширит полномочия Нацполиции. Она добавила, что сначала этот орган надо реформировать, а уже потом предоставлять правоохранителям такие полномочия.