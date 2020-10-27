В Чехии уволили с должности главу Минздрава Романа Примулу. Это сделали после того, как он посетил столичный ресторан в день, когда в стране ужесточили карантин и закрыли заведения общественного питания.

На его место уже нашли кандидата Яна Блатного, который уже встретился с чешским президентом Милошем Земаном. Об этом сообщили на сайте iDNES.cz.

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Почему уволили Романа Примулу

Премьер Чехии Андрей Бабиш инициировал отставку Романа Примулы. Он заявил, что нельзя одновременно проповедовать воду и пить вино.

Издание Blesk 22 октября 2020 года зафиксировало, как Примула посещал столичный ресторан несмотря на то, что все заведения общественного питания в городе закрыли на карантин. Также он был без защитной маски.

Кто новый кандидат

Новый кандидат на место Примулы – Ян Блатный. Он – детский гематолог, специализирующийся на лечении детей с нарушениями крови.



Встреча Яна Блатного и Милоша Земена / Фото iDnes

Ян Блатный возглавляет отделение детской гематологии и биохимии и является заместителем главного врача детской больницы в Брно.