Проповедовал воду и пил вино: в Чехии уволили скандального министра Примулу
В Чехии уволили с должности главу Минздрава Романа Примулу. Это сделали после того, как он посетил столичный ресторан в день, когда в стране ужесточили карантин и закрыли заведения общественного питания.
На его место уже нашли кандидата Яна Блатного, который уже встретился с чешским президентом Милошем Земаном. Об этом сообщили на сайте iDNES.cz.
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Почему уволили Романа Примулу
Премьер Чехии Андрей Бабиш инициировал отставку Романа Примулы. Он заявил, что нельзя одновременно проповедовать воду и пить вино.
Кто новый кандидат
Новый кандидат на место Примулы – Ян Блатный. Он – детский гематолог, специализирующийся на лечении детей с нарушениями крови.
Встреча Яна Блатного и Милоша Земена / Фото iDnes
Ян Блатный возглавляет отделение детской гематологии и биохимии и является заместителем главного врача детской больницы в Брно.