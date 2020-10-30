Уволить всех судей КСУ и набрать новых: Зеленский подал в Раду проект закона
Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда. В то же время решение КСУ о декларациях и незаконное обогащение должны признать "ничтожным".
"Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" опубликовали на сайте Верховной Рады Украины. Датирован документ 29 октября, инициаторы его представления – президент Зеленский и ряд нардепов.
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Проект закона содержит две статьи:
- "Неправосудность решения, принятого в собственных интересах".
- "Восстановление конституционного судопроизводства".
О решении КСУ относительно декларирования и незаконного обогащения
- Президент предлагает признать решение Конституционного Суда от 27 октября "ничтожным" – таким, которое не будет иметь правовых последствий. Ведь его приняли "в условиях реального конфликта интересов".
- Опять действующими сделают редакции закона "О предупреждении коррупции" и УК, которые действовали до вынесения решения КСУ.
В пояснительной записке к законопроекту написано:
- КСУ принял решение без надлежащего обоснования и за пределами конституционного представления.
- Конституционный Суд обратился к манипуляциям для принятия этого решения.
О конституционном судопроизводстве и судьбе Конституционного Суда
- Вторая статья президентского законопроекта предлагает прекратить полномочия состава Конституционного Суда, в котором он был на момент принятия скандального решения о незаконном обогащении.
- Более того, немедленно должна начаться процедура отбора новых судей.
Заметим, Конституция содержит четкий перечень оснований для увольнения судьи:
- Неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья.
- Нарушение требований относительно несовместимости.
- Совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями.
- Подача заявления об отставке.
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