Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда. В то же время решение КСУ о декларациях и незаконное обогащение должны признать "ничтожным".

"Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" опубликовали на сайте Верховной Рады Украины. Датирован документ 29 октября, инициаторы его представления – президент Зеленский и ряд нардепов. К теме Восстановление добродетели КСУ: Зеленский подписал указ о неотложных мерах Проект закона содержит две статьи: "Неправосудность решения, принятого в собственных интересах".

"Восстановление конституционного судопроизводства". О решении КСУ относительно декларирования и незаконного обогащения Президент предлагает признать решение Конституционного Суда от 27 октября "ничтожным" – таким, которое не будет иметь правовых последствий. Ведь его приняли "в условиях реального конфликта интересов".

Опять действующими сделают редакции закона "О предупреждении коррупции" и УК, которые действовали до вынесения решения КСУ. В пояснительной записке к законопроекту написано: КСУ принял решение без надлежащего обоснования и за пределами конституционного представления.

Конституционный Суд обратился к манипуляциям для принятия этого решения. Раде предлагают принять этот закон, чтобы "сохранить европейский и евроатлантический выбор украинского общества" и "устранить угрозу для национальной безопасности Украины".



Однако как это согласуется с постулатом Конституции, что решения и выводы КСУ являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы – пока не объясняли. О конституционном судопроизводстве и судьбе Конституционного Суда Вторая статья президентского законопроекта предлагает прекратить полномочия состава Конституционного Суда, в котором он был на момент принятия скандального решения о незаконном обогащении.

Более того, немедленно должна начаться процедура отбора новых судей. Заметим, Конституция содержит четкий перечень оснований для увольнения судьи: Неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья.

Нарушение требований относительно несовместимости.

Совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями.

Подача заявления об отставке. Изменить состав Конституционного Суда можно только с согласия двух третей от конституционного состава суда.



Как этого собирается достигать президент и Верховная Рада – пока не ясно. Аналитика Что это за скандальное решение КСУ и как оно повлияет на Украину