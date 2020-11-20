Глав нескольких облгосадминистраций пока не планируют увольнять. Их работа устраивает президента Владимира Зеленского.

Кого могут оставить на должности

Во многих регионах не будет кадровых перестановок на должностях губернаторов. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью Интерфаксу.

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Оставить планируют главу Херсонской ОГА Юрия Гусева. По крайней мере, пока в Херсоне не достроят мост "ХБК-Таврический".

Кроме этого, Тимошенко предполагает, что должность не потеряет глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Гусев пока остается. У него есть и желание двигаться дальше, но он должен сначала показать себя в этом регионе. Во всяком случае, пока,

– заметил Тимошенко.

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