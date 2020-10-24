Укрзализныця возобновит продажу билетов в нескольких областных центрах: список поездов
Укрзализныця с 26 октября возобновит продажу билетов с большинства закрытых станций в областных центрах. В частности, из Тернополя, Ивано-Франковска, Сум и Хмельницкого.
Так, продажу билетов на некоторые поезда возобновят, однако на часть маршрутов – приостановят. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Важно Укрзализныця указывает в билетах время отправления и прибытия поездов по зимнему времени
По решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности, откроют продажу билетов из станций в Ивано-Франковске, Дубно, Здолбунове, Хмельницком, Тернополе, Гречанах, Славуте-1, Волочиске, Дунаевцах, Сумах.
На какие поезда возобновят продажу билетов:
- № 1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;
- № 7/8 Киев – Черновцы;
- № 12/11 Киев – Львов;
- № 15/16 Харьков – Рахов;
- № 21/22 Харьков – Трускавец;
- № 41/42 Днепр – Трускавец;
- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
- № 49/50 Киев – Трускавец;
- № 72/71 Запорожье – Киев;
- № 76/75 Кривой Рог – Киев;
- № 81/82 Киев – Ужгород;
- № 84/83 Мариуполь – Киев;
- № 86/85 Львов – Новоалексеевка;
- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель – Киев;
- № 102/101 Киев – Херсон;
- № 108/107 Одесса – Ужгород;
- № 110/109 Львов – Херсон;
- № 116/115 Киев – Бердянск;
- № 118/117 Черновцы – Киев;
- № 122/121 Николаев – Киев;
- № 136/135 Одесса – Черновцы;
- № 217/218 Киев – Рахов;
- № 702/701 Львов – Черновцы;
- № 715/716 Киев – Львов;
- № 732/731 Киев – Запорожье;
- № 734/733 Киев – Покровск;
- № 738/737 Киев – Запорожье;
- № 739/740 Киев – Кривой Рог;
- № 743/744 Киев – Львов;
- № 749/750 Киев – Ивано-Франковск;
- № 766/765 Киев – Херсон;
- № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;
- № 772/771 Хмельницкий – Киев;
- № 779/780 Сумы – Киев – Винница;
- № 782/781 Черкассы – Киев.
Почему продажа билетов была приостановлена
Такое решение приняли 18 октября. Все из-за того, что эти регионы попали в красную карантинную зону. К слову, 23 октября в Украине обновили карантинные зоны. Красную расширили до 11 областных центров.
Где Укрзализныця приостановит продажу билетов
С 26 октября закроют продажу билетов со станции Подольск на некоторые поезда:
- № 106/105 Киев – Одесса;
- № 108/107 Одесса – Ужгород;
- №136 / 135 Одесса – Черновцы;
- № 146/145 Киев – Измаил;
- № 763/764 Киев – Одесса.
Поезда будут проезжать через Подольск без посадки пассажиров. Однако высадку будут проводить, как обычно.