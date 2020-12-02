В немецком городе Трир 1 декабря внедорожник наехал на людей, которые шли по пешеходному переходу. В результате полученных травм погибли пять человек, среди них младенец. Еще 14 пешеходов госпитализировали с тяжелыми травмами.

Водителя, которым оказался 51-летний местный житель, уже арестовали. Прокурор заявил, что подозреваемый был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает ВВС.

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Что известно об инциденте

Авария произошла в центре западногерманского города Трир 1 декабря около 13:45 по местному времени. Внедорожник пересек пешеходный переход, разбрасывая людей, после этого проехал еще около километра, прежде чем его остановила полиция.

Полиция Трира задержали виновника трагедии / Фото mia.mk

Что известно о погибших и пострадавших

От полученных травм на месте погибли три женщины в возрасте 25, 52 и 73 года, а также младенец девяти недель от роду. Родителей ребенка и его годовалого братика доставили в больницу. К сожалению, жизнь 45-летнего отца медикам спасти не удалось.

Всего в результате наезда были травмированы 14 пешеходов. Они сейчас находятся в больнице.

Отмечается, что все участники аварии являются жителями Трира.

До приезда экстренной помощи о пострадавших заботились прохожие.

В городе Трир внедорожник сбил пешеходов / Фото Nbcnews

Мотив водителя пока неизвестен

В полиции отметили, что мотив 51-летнего подозреваемого Бернда В. до сих пор не выяснен. Полиция не имеет доказательств политических или религиозных побуждений.

Виновник трагедии ранее не привлекался к уголовной ответственности, но возможно, у него были какие-то психические проблемы, которые сыграли роль. Мужчина не имел постоянного места жительства и жил в одолженном автомобиле.

Прокурор Трира квалифицировал преступление как многократное убийство, покушение на убийство и опасные телесные повреждения. Расследование продлится определенное время.

Обратите внимание! В МИД проверяют, нет ли среди пострадавших украинцев. Генконсульство Украины во Франкфурте-на-Майне находится в постоянном контакте с полицией Трира.