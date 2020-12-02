Ужасная авария в городе Трир: число погибших возросло до 5, среди них младенец – фото
В немецком городе Трир 1 декабря внедорожник наехал на людей, которые шли по пешеходному переходу. В результате полученных травм погибли пять человек, среди них младенец. Еще 14 пешеходов госпитализировали с тяжелыми травмами.
Водителя, которым оказался 51-летний местный житель, уже арестовали. Прокурор заявил, что подозреваемый был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает ВВС.
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Что известно об инциденте
Авария произошла в центре западногерманского города Трир 1 декабря около 13:45 по местному времени. Внедорожник пересек пешеходный переход, разбрасывая людей, после этого проехал еще около километра, прежде чем его остановила полиция.
Полиция Трира задержали виновника трагедии / Фото mia.mk
Что известно о погибших и пострадавших
От полученных травм на месте погибли три женщины в возрасте 25, 52 и 73 года, а также младенец девяти недель от роду. Родителей ребенка и его годовалого братика доставили в больницу. К сожалению, жизнь 45-летнего отца медикам спасти не удалось.
Всего в результате наезда были травмированы 14 пешеходов. Они сейчас находятся в больнице.
Отмечается, что все участники аварии являются жителями Трира.
До приезда экстренной помощи о пострадавших заботились прохожие.
В городе Трир внедорожник сбил пешеходов / Фото Nbcnews
Мотив водителя пока неизвестен
В полиции отметили, что мотив 51-летнего подозреваемого Бернда В. до сих пор не выяснен. Полиция не имеет доказательств политических или религиозных побуждений.
Виновник трагедии ранее не привлекался к уголовной ответственности, но возможно, у него были какие-то психические проблемы, которые сыграли роль. Мужчина не имел постоянного места жительства и жил в одолженном автомобиле.
Прокурор Трира квалифицировал преступление как многократное убийство, покушение на убийство и опасные телесные повреждения. Расследование продлится определенное время.
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