В 80 километрах от Варшавы, на трассе национального значения №50 в Польше 30 октября произошла разрушительная авария, в которой погибли гражданки Украины. Всего ДТП унесло жизни 4 человек.

О трагическом инциденте на дороге сообщили в пресс-службе полиции Мазовецкого воеводства Польши. По данным следователей, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения дальнобойщиком, который управлял грузовиком DAF.

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В результате аварии выжил только водитель DAF, который оказался гражданином Украины.

Что известно об автокатастрофе под Варшавой

Как выяснили правоохранители, 64-летний дальнобойщик ехал в направлении Вышогрода, когда на дороге произошла аварийная ситуация. Чтобы избежать столкновения с грузовиком, который двигался впереди, водитель выехал на встречную полосу.



У пассажиров Ford Transit не было никаких шансов / Фото fakt.pl

Там DAF лоб в лоб влетел в Ford Transit. В последнем автомобиле находились 51-летний житель Польши, 25-летняя женщина, а также две украинки 42 и 48 лет.

Все, кто был в микроавтобусе, получили несовместимые с жизнью травмы. Тела погибших с помощью спецсредств вырезали спасатели.

Виновник ДТП находится в больнице.



В результате аварии погибли 4 человека / Фото fakt.pl