Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отреагировал на ситуацию, которая случилась в Одесской гимназии №4. Учительница довела ученицу до слез за то, что она говорила на украинском языке.

Как на скандал в Одесской гимназии отреагировал языковой омбудсмен

Учителя, воспитатели или методисты, которые позволяют себе так обращаться с детьми, не имеют никакого права занимать такие должности. Об этом на фейсбук-странице заявил Тарас Кремень.

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Обращаюсь в Министерство образования и науки Украины с требованием провести соответствующую разъяснительную работу со всеми учебными заведениями, чтобы предупредить и не допустить подобных случаев притеснения соискателей образования,

– подчеркнул Кремень.

По словам языкового омбудсмена, любые проявления дискриминации человека, в том числе по языковому признаку, должны быть наказаны.

Кремень также напомнил, что в соответствии с законами Украины "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" языком учебного процесса является украинский.

Что случилось в Одесской гимназии №4

Учительница рисования Раиса Пирогова при всем классе довела ученицу до слез. Все потому, что девочка забыла дома альбом и ответила учительнице на украинском языке. На что педагог заявила, что ребенок ставит себя выше всех из-за того, что общается на украинском языке. Дирекция школы уже уволила такую учительницу с должности.