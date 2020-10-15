Уже есть законопроекты по некоторым вопросам, – Кравчук об опросе от Зеленского
Украинцы в день местных выборов смогут принять участие в опросе, который анонсировал Владимир Зеленский. Президент уже назвал 2 вопроса из 5, которые будут в списке. В частности, уже существуют законопроекты относительно ответов на некоторые вопросы, которые внесены и проголосованы в первом чтении.
Это будет дополнительным стимулом для политиков, чтобы выполнить эти задачи. Такое мнение в эфире 24 канала выразила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
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По ее словам, для воплощения в жизнь ответов украинцев, принявших участие в опросе от президента, есть юридическое решение.
"Что касается вопросов – каждый будет выбирать ответ, который считает правильным. Например, я не готова проголосовать "да" по второму вопросу (поддерживают ли украинцы создание свободной экономической зоны на Донбассе – 24 канал)", – отметила депутат.
Также Евгения Кравчук надеется, что дополнительно будет просветительская кампания, в частности, по второму вопросу. Потому что кто знает суть экономических зон, какие там должны быть налоговые смягчения.
Предстоит соревновательная история той или иной позиции,
– подчеркнула она.
Что известно о всенародном опросе 25 октября
- Владимир Зеленский 13 октября анонсировал 5 вопросов, на которые украинцы смогут ответить 25 октября, в день проведения местных выборов.
- Президент озвучил уже два вопроса. Первый – о том, поддерживают ли украинцы пожизненное заключение коррупционеров. Второй – поддерживают ли создание свободной экономической зоны на Донбассе.
- В Офисе Президента уверяют, что опрос не будет иметь юридических последствий. В то же время в Комитете избирателей Украины обеспокоены инициативой. Мол, она противоречит законодательству.