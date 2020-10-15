Украинцы в день местных выборов смогут принять участие в опросе, который анонсировал Владимир Зеленский. Президент уже назвал 2 вопроса из 5, которые будут в списке. В частности, уже существуют законопроекты относительно ответов на некоторые вопросы, которые внесены и проголосованы в первом чтении.

Это будет дополнительным стимулом для политиков, чтобы выполнить эти задачи. Такое мнение в эфире 24 канала выразила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

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По ее словам, для воплощения в жизнь ответов украинцев, принявших участие в опросе от президента, есть юридическое решение.

"Что касается вопросов – каждый будет выбирать ответ, который считает правильным. Например, я не готова проголосовать "да" по второму вопросу (поддерживают ли украинцы создание свободной экономической зоны на Донбассе – 24 канал)", – отметила депутат.

Также Евгения Кравчук надеется, что дополнительно будет просветительская кампания, в частности, по второму вопросу. Потому что кто знает суть экономических зон, какие там должны быть налоговые смягчения.

Предстоит соревновательная история той или иной позиции,

– подчеркнула она.

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