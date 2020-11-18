Последствия скандального решения КСУ: уже второе дело Труханова о лжи в декларации закрыли
Высший антикоррупционный суд закрыл дело о ложной информации в декларации мэра Одессы Геннадия Труханова. Это следствие скандального решения Конституционного Суда Украины.
Дело касается лжи в декларациях Труханова за 2015–2016 годы. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
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Городской голова Одессы не задекларировал имущество бывшей жены Татьяны Колтуновой стоимостью 32 и 18 миллионов гривен. Следствие установило, что тогда он состоял с ней в семейных отношениях.
В июне 2019 года дело Труханова о недостоверном декларировании направили в суд.
Наказание в случае доказательства вины Труханов бы не получил из-за истечения сроков по этому делу (3 года). Но мы бы по крайней мере узнали, признал ли суд факт недекларирования,
– отметили в ГПК.
Также там добавили, что Труханову вернут iPhone, который арестовали в 2017 году.
Такую "возможность" в виде закрытия дела мэр Одессы получил из-за скандального решения Конституционного Суда.
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Что известно о решении КСУ по е-декларированию?27 октября Конституционный Суд фактически отменил наказание за недостоверную информацию в электронных декларациях. Это вызвало шквал критики как со стороны украинского общества и власти, так и международных партнеров. Больше об этом читайте по ссылке.
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