Высший антикоррупционный суд закрыл дело о ложной информации в декларации мэра Одессы Геннадия Труханова. Это следствие скандального решения Конституционного Суда Украины.

Дело касается лжи в декларациях Труханова за 2015–2016 годы. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Читайте также После решения КСУ суд закрыл дело против Труханова за недостоверное е-декларирование

Городской голова Одессы не задекларировал имущество бывшей жены Татьяны Колтуновой стоимостью 32 и 18 миллионов гривен. Следствие установило, что тогда он состоял с ней в семейных отношениях.

В июне 2019 года дело Труханова о недостоверном декларировании направили в суд.

Наказание в случае доказательства вины Труханов бы не получил из-за истечения сроков по этому делу (3 года). Но мы бы по крайней мере узнали, признал ли суд факт недекларирования,

– отметили в ГПК.

Также там добавили, что Труханову вернут iPhone, который арестовали в 2017 году.

Такую "возможность" в виде закрытия дела мэр Одессы получил из-за скандального решения Конституционного Суда.

Узнайте больше Кто такой Труханов: скандальные факты о мэре Одессы

Обратите внимание! Ранее из-за того же решения КСУ суд закрыл дело, в котором Труханова обвиняли в недекларировании имущества на 16 миллионов гривен.