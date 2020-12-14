Александр Бондаренко, который был назначен на должность главы Днепропетровской ОГА осенью прошлого года и недавно уволен, не смог наладить эффективную работу одного из наиболее развитых экономических регионов страны. Однако причины провала кроются не только в непрофессионализме Бондаренко.

СМИ уже неоднократно писали о его теневом покровителе – главе Днепропетровского облсовета Святославе Олейнике, в руках которого сконцентрировано управление областью. Об этом сообщает "Апостроф".

По данным издания, Олейник имеет множество бизнес-интересов в области, занимаясь освоением государственных подрядов и средств из госбюджета. Также Олейник негласно является бенефициаром целого ряда компаний, занимающихся строительством, коммунальными услугами, поэтому был крайне заинтересован в максимальном участии в президентском проекте "Большая стройка" в Днепропетровской области. Сближение с неопытным новоиспеченным главой облгосадминистрации позволило Олейнику реализовывать свои коррупционные схемы, окружив Бондаренко своими ставленниками.

Издание подчеркивает, что фактический контроль за областью в лице Олейника не только замедлил процесс реализации "Большой стройки", но и вовсе поставил ее под угрозу срыва.

Множество инфраструктурных проектов, которые активно реализовывала команда предыдущего главы Днепропетровской ОГА, были свернуты и заморожены, уровень коррупции вознесся до небес,

– говорится в статье.

Причиной подобной катастрофической работы журналисты называют повальные коррупционные ренты в районе 25%, рейдерство местных компаний и различные налоговые сборы, которые вынуждают независимые компании уйти из области, оставляя Днепропетровщину на откуп компаниям, в которых фигурирует Олейник.

В качестве подтверждения журналисты демонстрируют статистику прогресса основных инфраструктурных объектов области, которая наглядно демонстрирует, что "Большая стройка" стоит на месте.

Подводя итог, издание пишет, что количество строительных работ сократилось более, чем в 10 раз – с 310 объектов до 30. Подобное положение вещей является большой репутационной угрозой для президента.

Президент Зеленский несет ответственность за успешность или неуспешность "Большой стройки". Подобные провалы, как на Днепропетровщине, неизбежно ударят по его репутации, да и по рейтингам команды у власти целиком,

– резюмирует источник.

Ранее СМИ сообщали, что к проигрышу кандидата от Зеленского на выборах мэра в Кривом Роге причастен Святослав Олейник