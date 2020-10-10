С момента создания баскетбольной команды СК "Прометей" о Каменском заговорила вся Украина.

Сегодня на спортивной арене страны город представляют уже две профессиональные команды Суперлиги: мужская команда по баскетболу и женская – по волейболу. Своими мыслями о развитии украинского спорта поделился президент клуба СК "Прометей" Владимир Дубинский.

– Вы вкладываете огромные ресурсы в развитие спорта. Для чего?

– Если люди считают, что СК "Прометей" – это бизнес-проект, то они глубоко ошибаются. На этом деньги не заработать. "Прометей" – это дело для души, это то, что приносит удовольствие мне, моей семье, команде и жителям города. Есть такие люди, как, например, президент ФБУ Михаил Бродский, для которых важно развитие спорта в стране, для которых важно, чтобы Украина выходила на мировой уровень. Я придерживаюсь такой же позиции.

– Имея опыт создания профессиональных команд, оцените уровень спорта в Каменском.

– Когда мы начали формировать баскетбольную команду, я увидел жалкую картину: в нашем городе игровые виды спорта практически уничтожены. В Украине наблюдается серьезный дефицит профессиональных спортсменов. Это обусловлено тем, что большинство талантливых игроков уезжают из страны, а юным спортсменам просто негде развиваться, поэтому очень мало детей занимаются спортом. Спортивные секции держатся только на энтузиазме тренеров и благодаря помощи неравнодушных бизнесменов.

– И как найти выход из сложившейся ситуации?

– Мы решили создать свою школу баскетбола СК "Прометей". В штате этой школы работают пять тренеров, которые набирают детей в команду. Мы обеспечиваем их инвентарем, спортивной формой, помогаем в организации и проведении турниров и соревнований. Я рад, что нам удается привлекать детей к спорту. Девочки и мальчики 6-7 лет с удовольствием ходят на тренировки, развиваются и в будущем многие из них пополнят ряды профессиональных спортсменов, которые будут сиять на спортивных аренах Украины и мира. Я верю, что спорт будет развиваться только тогда, когда молодежь будет перенимать опыт старших и будет стремиться стать лучше.

– Что, по вашему мнению, необходимо для того, чтобы спорт развивался?

– Трудно развивать те или иные виды спорта, если нет спортивных площадок. Например, сегодня, благодаря таким людям, как Михаил Бродский и Андрей Белоусов, в Каменском продолжилось строительство спортивного комплекса "Евробаскет". Для этого была проведена колоссальная работа, направлены сотни бумаг в Кабмин, и наконец процесс строительства сдвинулся с мертвой точки. Теперь главное, чтобы финансирование не останавливалось. Ведь это уникальное событие для области и Украины в целом, потому что в этом комплексе вместимостью более 3000 человек можно будет проводить чемпионаты европейского уровня.

Если говорить о дальнейшем развитии СК "Прометей", необходимо продолжить реконструкцию самого комплекса, в котором еще четыре зала и футбольное поле требуют ремонта. На это необходимо привлечь областное и государственное финансирование, потому что здесь речь идет о больших суммах, которые город в одиночку не потянет.

– Какие идеи по развитию спорта вы хотели бы реализовать?

– СК "Прометей" был задуман как клуб игровых видов спорта, план развития которого предусмотрен лет на 20-30 вперед. Есть идея создать женскую баскетбольную команду и мужскую волейбольную, но для этого необходимо достроить спорткомплекс. Всегда есть куда расти, просто для этого необходима площадка и заинтересованность со стороны государства и области. Не исключено создание профессиональных команд по бадминтону и гандболу – это очень интересные виды спорта. В будущем также хотелось бы возродить футбол. Если будет соответствующая спортивная арена, мы готовы охватить много видов спорта.

В ближайших планах есть идея предложить городской власти реализовать программу "Баскетбольный щит – в каждый двор". Если эту задумку поддержат, мы готовы закупить щиты и установить их во дворах Каменского, чтобы наш город стал своеобразным украинским баскетбольным центром. Но для этого нам нужна поддержка мэра и депутатов в рамках городской программы.