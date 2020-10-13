Украина бьет коронавирусные рекорды, не лучше и ситуация в рядах Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки, 12 октября, COVID-19 подтвердили в 95 военных. Это значительно больше, чем было в предыдущий день, тогда обнаружили только 28 новых случаев. По состоянию на 12 октября в ВСУ болеют 939 человек.

Выздороветь от коронавируса удалось 2 905 военным, а летальных исходов – 11. Об этом информирует пресс-служба Командование Медицинских сил ВСУ.

Актуально В Украине за сутки обнаружили 5133 случая заражения COVID-19, всего 270 587: статистика

Всего на изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 428 человек. В 58 военный период изоляции закончится в ближайшие трое суток.

Подробно о новых случаях

За сутки выявили 95 новых случаев коронавируса. 32 больных находятся в медучреждениях:

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 2 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Восточного региона – 12 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Южного региона – 2 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 12 военнослужащих,

Житомирский военный госпиталь – 1 военнослужащий,

изолятор воинской части Харьковской области – 2 военнослужащих,

Козелецкая центральная районная больница – 1 работник ВСУ.

Состояние здоровья этих пациентов – удовлетворительное и они получают необходимое лечение.

Дома под наблюдением медиков лечатся 63 человека:

Киевская область – 7 военнослужащих и 4 работника ВСУ,

Львовская область – 8 военнослужащих,

Одесская область – 12 военнослужащих и 2 работника ВСУ,

Винницкая область – 6 военнослужащих,

Житомирская и Полтавская области-по 2 военнослужащих и по 1 работнику ВСУ,

Хмельницкая область – 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ,

Ровненская область – 2 военнослужащих и 3 работника ВСУ,

Харьковская область – 3 военнослужащих,

Тернопольская и Черкасская области – по 2 военнослужащих,

Запорожская область и Николаевская области – по 1 военнослужащему.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них можно наблюдать легкое течение заболевания.

Кстати Правительство планирует продлить карантин до 31 декабря, – Ляшко

Как чаще всего инфицируются коронавирусом

В ВСУ отметили, что чаще всего инфекция распространяется во время встреч с друзьями и родными, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Такой результат показал анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.