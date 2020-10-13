Коронавирус в ВСУ: количество зараженных снова серьезно возросло
Украина бьет коронавирусные рекорды, не лучше и ситуация в рядах Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки, 12 октября, COVID-19 подтвердили в 95 военных. Это значительно больше, чем было в предыдущий день, тогда обнаружили только 28 новых случаев. По состоянию на 12 октября в ВСУ болеют 939 человек.
Выздороветь от коронавируса удалось 2 905 военным, а летальных исходов – 11. Об этом информирует пресс-служба Командование Медицинских сил ВСУ.
Актуально В Украине за сутки обнаружили 5133 случая заражения COVID-19, всего 270 587: статистика
Всего на изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 428 человек. В 58 военный период изоляции закончится в ближайшие трое суток.
Подробно о новых случаях
За сутки выявили 95 новых случаев коронавируса. 32 больных находятся в медучреждениях:
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 2 военнослужащих,
- Военно-медицинский клинический центр Восточного региона – 12 военнослужащих,
- Военно-медицинский клинический центр Южного региона – 2 военнослужащих,
- Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 12 военнослужащих,
- Житомирский военный госпиталь – 1 военнослужащий,
- изолятор воинской части Харьковской области – 2 военнослужащих,
- Козелецкая центральная районная больница – 1 работник ВСУ.
Состояние здоровья этих пациентов – удовлетворительное и они получают необходимое лечение.
Дома под наблюдением медиков лечатся 63 человека:
- Киевская область – 7 военнослужащих и 4 работника ВСУ,
- Львовская область – 8 военнослужащих,
- Одесская область – 12 военнослужащих и 2 работника ВСУ,
- Винницкая область – 6 военнослужащих,
- Житомирская и Полтавская области-по 2 военнослужащих и по 1 работнику ВСУ,
- Хмельницкая область – 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ,
- Ровненская область – 2 военнослужащих и 3 работника ВСУ,
- Харьковская область – 3 военнослужащих,
- Тернопольская и Черкасская области – по 2 военнослужащих,
- Запорожская область и Николаевская области – по 1 военнослужащему.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них можно наблюдать легкое течение заболевания.
Кстати Правительство планирует продлить карантин до 31 декабря, – Ляшко
Как чаще всего инфицируются коронавирусом
В ВСУ отметили, что чаще всего инфекция распространяется во время встреч с друзьями и родными, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Такой результат показал анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения.