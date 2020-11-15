Соратник Медведчука Рабинович заболел коронавирусом
Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" народный депутат Вадим Рабинович заболел коронавирусом. О болезни пророссийского политика стало известно 15 ноября.
О заболевании коронавирусом сам Вадим Рабинович сообщил в своем фейсбуке.
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Увы, поймал коронавирус. Будем лечиться,
– коротко отметил политик.
Сейчас состояние политика неизвестно – он об этом ничего не рассказал. Кроме того, также неизвестно, где будет проходить лечение Вадим Рабинович – дома на самоизоляции или в больнице.
Коротко о Вадиме Рабиновиче:
- Это украинский пророссийский политик и бизнесмен еврейской национальности. Он является одним из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" наряду с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко.
- Также он известен как бывший владелец футбольного клуба из Киева "Арсенал". Все закончилось массовой распродажей игроков и продажей клуба Александру Онищенко, в результате чего в 2013 году запустили процедуру его банкротства.
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