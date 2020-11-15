Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" народный депутат Вадим Рабинович заболел коронавирусом. О болезни пророссийского политика стало известно 15 ноября.

О заболевании коронавирусом сам Вадим Рабинович сообщил в своем фейсбуке.

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Увы, поймал коронавирус. Будем лечиться,

– коротко отметил политик.

Сейчас состояние политика неизвестно – он об этом ничего не рассказал. Кроме того, также неизвестно, где будет проходить лечение Вадим Рабинович – дома на самоизоляции или в больнице.

Коротко о Вадиме Рабиновиче: