Канада уже заказала девятикратный размер вакцин на одного жителя. Израиль тоже планирует закупиться на годы вперед. В Украине этот вопрос не стоит даже в повестке дня.

Три вакцины, которые могут вернуть мир к жизни без COVID-19

Итак, на данный момент есть уже 3 вакцины:

1. Pfizer вместе с BionTech.

2. Moderna.

3. AstroZeneca+Oxford.

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Первые 2 гарантируют 95% защиты. Третья только 70%.

Первую нужно хранить при -70 градусов С. Вторую в обычной морозилке -20 градусов С. И третья, в обычном холодильнике +8 градусов. Соотвественно в бедные страны попасть сможет только третья вакцина.

Вакцины предполагают двойную вакцинацию, то есть уколоть нужно будет 2 раза. Первую вакцину могут произвести в размере 1,3 миллиарда в 2021-м. Вторую от пол миллиарда до миллиарда единиц. И третью в размере 3-х миллиардов. Получается, что третья не только имеет самые либеральные условия хранения, но и будет самой доступной по цене и количеству.

Начало конца для локдаунов

Канада уже заказала девятикратный размер вакцин на одного жителя. Израиль тоже планирует закупиться на годы вперед.

Причем, так как вакцин в мире будет не хватать, то в ход пойдет и российский спутник. Про его результативность мало что известно, но зато он будет дешевым, что при отсутствии других вакцин или бюджета не оставит странам третьего мира большого выбора.

Америка и Англия планирует покончить с карантинами до конца весны. Джонсон так и заявил, что после весны локдауны уже будут больше не нужны. При этом выделяя на это миллиарды долларов и фунтов соотвественно.

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В Украине этот вопрос не стоит даже в повестке дня. Кроме того фонд COVID-19 потрачен на дороги, а может еще на что-то.

Соотвественно, оптимистичным выглядит расклад, при котором 2021 будет не хуже 2020.

Источник: Facebook