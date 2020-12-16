Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что ситуация в медицинской сфере Украины критическая именно из-за "хронического недофинансирования" и несерьезное отношение к этому вопросу. В то же время ситуацию пытаются исправить, ведь в Украине появился еще один фронт борьбы – COVID-19.

Степанов рассказал, сколько доз вакцины ожидается в 2021 году и почему систему тестирования на коронавирус в регионах нужно менять. Об этом читайте дальше – в интервью программы "Министры в галстуках и без" на 24 канале.

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О бюджете

Я вас могу смело назвать важнейшим министром в правительстве, ведь именно от ваших решений и от ситуации с медициной зависит вообще ситуация Украины. Однако складывается такое впечатление, что ваши коллеги недооценивают медицину, ведь в бюджете очень мало денег заложили именно на нее – меньше нормы, менее 5% ВВП. Я так понимаю, что нужно еще 50 – 100 миллиардов гривен минимум. На что не хватит денег и что это будет означать? Кто недополучает?

Мы, начиная еще с лета, сделали расчеты – сколько минимально необходимо денег на медицину. Прежде всего именно с точки зрения зарплат медицинских работников. Потому что не для кого не секрет, что их зарплата сейчас по существу на уровне выплат по безработице. Это самая низкая зарплата в стране. У нас есть очень серьезный вызов – массовый отъезд медицинских работников за границу. Если мы не примем никаких системных решений, просто можем остаться без них. Исходя из этого, мы и делали расчеты в бюджете на 2021.

Это зарплата и финансирование процесса лечения в полном объеме. Что я имею в виду под словами "в полном объеме"? Сейчас уже все украинцы знают, как лечить коронавирус. В частности, лекарственные средства используют в зависимости от состояния пациента, что такое реанимационная кровать или аппарат искусственной вентиляции легких.



Максим Степанов рассказал о недофинансировании медицинской системы / Фото 24 канал

Весь этот процесс стоит определенную сумму денег. Не может быть так, что какая-то медицинская манипуляция или лечения больного стоит 10 тысяч гривен, а мы записываем 5 и оно будет стоить 5 тысяч. Нет, значит эти 5 тысяч кто-то будет докладывать. Поэтому и увеличиваются случаи, когда украинцы идут в больницу, простите, с пакетами лекарств, которые они сами покупают.

Это все является результатом хронического недофинансирования медицины. Это не просто абстрактные вещи. Да, можно сказать, что недофинансируются и другие отрасли. Однако мне кажется, что медицина и здоровье – это вообще самое важное, что только может быть.

Итак, мы подали бюджетный запрос на 296 миллиардов гривен. Учли тот необходимый минимум, который должен быть. Это зарплата для врача на уровне не менее 23 тысяч гривен, например. Это тот уровень справедливой зарплаты, которую, я считаю, мы должны обеспечить. Так же потом и для среднего медицинского персонала, младшего.

Мы закладывали в бюджетном запросе реальные тарифы – рассчитаны, исходя из стоимости лечения, несмотря на лекарственные средства, имеющие доказательную базу при лечении того или иного заболевания. На фоне применения эффективных методов лечения.

Мы заложили 15,1 миллиарда гривен на закупку вакцин от COVID-19. Также такие вещи, как готовность наших больниц к любым вспышкам инфекционных заболеваний. Ведь мы увидели, что такое неготовность больниц, и в течение 8 месяцев наращиваем соответствующую базу, а это все должно быть готово, это безопасность государства. Именно учитывая эти принципы мы и сделали запрос.

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В результате, возможности бюджета, как посчитали в Минфине, – 159 миллиардов, а не 296. Поэтому заработная плата медиков останется на том уровне, на котором она есть сегодня. За 9 месяцев нам удалось ввести доплаты медработникам, это поддержал, в частности, президент. Говорится о:

3 500 гривен для врача;

2 500 гривен для среднего медицинского персонала;

1 250 гривен для младшего медперсонала.

Учитывая эти цифры в бюджете, которые заложены, это максимально, что мы можем позволить в 2021 году. То есть оставить это на таком уровне, на котором сейчас.

Я видела прогнозы, если примут именно такой бюджет, то на борьбу с коронавирусом хватит денег буквально на несколько месяцев. Это правда?

Учитывая сегодняшние расчеты, те средства, которые заложены на программу медицинских гарантий, действительно они рассчитаны именно на 3 – 4 месяца – именно процесс лечения больных COVID-19. Это будет зависеть еще от количества больных, которые будут находиться в больницах, от уровня заболеваемости. Но точно, думаю, нам нужно будет искать деньги, если не будет принят бюджет в таком виде.

Справка. Верховная Рада приняла Госбюджет на 2021 до 2 чтения. Это случилось 15 декабря. Проект поддержали 289 нардепов. Об изменениях расходов – читайте здесь.

О вакцине

В Раде говорили, что первые дозы вакцины Украина получит где-то в марте – апреле. Говорится о 8 миллионах доз.

8 миллионов доз – это по программе COVAX, мы уже получили соответствующее подтверждение. Этих 8 миллионов предварительно мы должны получать в течение первого полугодия 2021 года. Это все будет идти траншами. Первый транш – ориентировочно 1,2 миллиона доз.

Какие категории граждан первыми смогут получить вакцину?

Кроме вакцин, которые мы получаем по COVAX, у нас уже на завершающих стадиях переговоры по закупке вакцин непосредственно у производителей, которые уже завершили третью стадию клинических испытаний и находятся на разных этапах сертификации. Это нужно, чтобы получить вакцину раньше. Ведь понятно, что 8 миллионов доз нам не хватит, чтобы обеспечить прививкой всех украинцев.

Важно! Глава Минздрава Максим Степанов сообщал, что в Украине планируют бесплатно вакцинировать всех граждан.

Мы четко определили, какая категория граждан должна прежде всего получить вакцину и кого мы точно должны вакцинировать за деньги государства. Первыми должны быть медицинские работники.

Прежде всего это будут те, которые работают непосредственно с больными коронавирусом, а потом уже все остальные. Мы должны вакцинировать их сначала, потому что это тот "живой щит", который стал между нами и коронавирусом.

Потом – это уже по профессиональным рискам:

военные, находящиеся в зоне ООС;

педагоги;

работники Нацполиции.

Также это люди, которых по медицинским показаниям нужно вакцинировать в первую очередь. Это люди, которые имеют сопутствующие заболевания, особенно, если им более 60 лет, ведь тогда есть тяжелое течение болезни всегда и самая высокая летальность именно среди этой категории граждан. Это и люди, находящиеся в специализированных учреждениях – интернатах и ​​учреждениях для пожилых людей. Общее количество этих всех людей – примерно 21 миллион граждан.

То есть это 42 миллиона доз вакцины. За какое время их можно получить?

Мы понимаем, что это будет в течение 2021 года, ведь сам процесс вакцинации – это не просто получить вакцину и раздать таблетки. Никто не будет медлить. По возможности, как будем получать вакцину, будем ее реализовывать.

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Мы четко определили места вакцинации. Более того, это место еще будет зависеть от той вакцины, которую мы начнем получать. Если это, например, вакцина Pfizer, то там есть определенные условия транспортировки и хранения. После того, как ты достаешь вакцину с -70 градусов, у тебя есть 5 дней для того, чтобы провести вакцинацию. Поэтому там будет сложнее процесс, но он у нас тоже отработан.

Кстати, как вы планируете с этой темой, ведь это действительно сложная система. Нужно и специальный температурный режим. Я так понимаю, что те рефриджераторы, которые есть в Украине, могут соблюдать до -20 градусов, а для вакцины нужно -70 градусов.

У нас есть понимание, как ее доставлять, как ее с помощью сухого льда завозить, где эту вакцину хранить. Есть соответствующие мощности в министерства, но они ограничены. Мы сейчас с различными промышленными мощностями имеем соответствующие договоренности по хранению вакцины.

Еще раз подчеркиваю, что с момента разморозки до даты прививки – нужно нам все сделать за 5 дней. Поэтому нужно отработать пошагово очень четко весь процесс логистики по Украине. Чтобы мы доставили, сразу провели соответствующее прививки, количество прививок мы должны провести в определенных пунктах, где это все будет происходить. У нас есть такое понимание.

Это кропотливая работа, которой мы занимаемся уже несколько месяцев, как только начали получать первые данные о вакцине. Для того, чтобы окончательно утвердить – нужно иметь все инструкции по вакцине, то ли это Pfizer, то ли говорится о какой-либо другой. Надо все делать по инструкции.

А кто будет контролировать, чтобы этот процесс был добросовестно выполнен? Чтобы действительно не было проблем, что испортилась вакцина, ведь если ее разморозили, еще раз замораживать нельзя.

Мы планируем прописать все алгоритмы, весь механизм, как это будет происходить. Мы будем понимать всех без исключения медицинских работников, которые будут проводить вакцинацию. Будет это происходить под контролем государства. Понятно, что будут привлечены и органы местной власти, потому что, например, медицинские работники первички – очень часто это работники коммунальных учреждений здравоохранения. И не всегда к ним действительно есть доверие. Были же даже раньше случаи с другими вакцинами, люди боялись, чтобы им предоставили качественную вакцину.



Максим Степанов / Фото 24 канал

Относительно качества вакцины. Я могу сказать, что Украина будет закупать только качественную вакцину, которая пройдет предквалификацию ВОЗ. Чтобы мы точно знали, что это все безопасно для украинцев. И то, что предлагает МЗ, оно точно безопасно.

Кто сталкивался с украинской медициной, у того может появиться сомнение, что вакцину действительно получат те, кто прежде всего в ней нуждаются. Есть какая-то гарантия, что в первую очередь не будут вакцинировать тех, у кого есть какие-то связи, или тех, кто может заплатить больше. Возможно, вы как-то планируете решать этот вопрос? Возможно, будут создаваться какие-то реестры для тех, кого вакцинировать, чтобы контролировать этот вопрос?

А где это вы сталкивались с украинской медициной, что там происходили такие вещи? Это происходит в других сферах, но точно не в медицине. Я понимаю, есть много вещей, которые вызывают претензии у граждан. Очень часто эти претензии, здесь можно понять людей, вызванные и определенными субъективными вещами.

Когда человек болеет, ему плохо, конечно, он находится еще в таком страхе. Это естественно. Понятно, что иногда некоторые вещи он преувеличено воспринимает. Поэтому я и говорю, чтобы у нас была действительно и медицина, к которой мы стремимся, нам надо ее финансировать на нормальном уровне. Мы должны это понять. Чуда не будет.

Невозможно финансировать медицину по остаточному принципу, как это происходило 29 лет, и требовать какое-то качество. И тот вызов, о котором я вам уже сказал, который сейчас стоит перед нами, это массовый отъезд наших медицинских работников. Просто у нас может случиться так, что у нас от медицины останутся только больницы – здания с оборудованием и со всем остальным. Я такого сценария для Украины точно не хочу.

Теперь возвращаемся к вакцине. Конечно, мы будем использовать электронную составляющую. Я имею в виду соответствующие реестры, ресурсы. В частности, Минцифры получило соответствующее задание, чтобы создать такой реестр, где люди могут зарегистрироваться на вакцинацию. Я думаю, что для вас не секрет, что у нас не 100% людей хотят вакцинироваться против коронавируса. По социологическим исследованиям, которые я смотрел, 55% готовы вакцинироваться при условии, что эта вакцина будет бесплатной.



Готовы ли украинцы прививаться / Инфографика 24 канала

О кислороде в больницах

Хотела с вами поговорить о еще одной проблеме, с которой вы также столкнулись, когда были в Житомире. Это проблема с кислородом. Не знаю, видели ли вы фото из других больниц, когда кислородные баллоны ставят прямо у кровати. Или когда концентраторами неправильно пользуется медицинский персонал. Я знаю один случай, когда человек умер из-за того, что неправильно подключили к концентратору. После того, как вы столкнулись с этим вопросом, начали ли его решать? Как-то изменилась ситуация? Как вы сейчас можете оценить ситуацию именно с кислородом в Украине?

В апреле мы начинали даже не с нуля, а с минуса – говорится о готовности к такому вызову, как COVID-19. В апреле коек с кислородом было не более, чем 3 500 на всю Украину. Это были все возможности нашей системы здравоохранения. Сейчас у нас уже примерно 34 тысячи коек с кислородом. И эта цифра ежедневно увеличивается.

Понятно, что когда больницы, которые находятся в разных уголках Украины, решают этот вопрос, им даны соответствующие задачи, что нужно делать. В июне мы начали впервые требовать увеличения количества коек с кислородом. Тогда мы говорили, в частности, представителям местной власти, что это должно быть централизованное снабжение кислорода. Потому что это надежно, это полностью безопасно, и так оно должно быть. И там можно обеспечить разное давление этого кислорода, важно, когда человек находится в реанимации.

Это непосредственно та задача, которую должны выполнять владельцы больницы. Потому что это инфраструктура, они являются владельцами и должны это выполнять. Мы в конце августе уже имели 8 880 коек с кислородом, а сейчас примерно 34 тысячи и дальше увеличиваем.

Понятно, что иногда возникают те проблемные вопросы, о которых вы говорите. Мы реагируем на каждый случай, который случается в конкретной больнице. Поправляем, говорим, что надо изменить.

Многое зависит от главного врача, ведь люди разные. В Украине на сегодня 470 больниц работают для больных коронавирусом, это как минимум 470 руководителей этих больниц, у которых есть соответствующие владельцы. Иногда они делают то, что они делают. Мы исправляем ситуацию. Те случаи, которые случаются, которые появятся и в социальных сетях, мы их исправляем.

Мы не говорили никогда, что у нас все идеально. У нас очень далеко до идеала, но хочу подчеркнуть: для того, чтобы у нас это было идеально или хотя бы близко, нужно кардинально изменить свое отношение к такой сфере.

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34 тысячи коек с кислородом. А проверяют, действительно ли они подключены?

Эти цифры у нас непосредственно из больниц. Мы даже убрали такую ​​звено, как органы департамента здравоохранения – городские или областные – ранее давали эту статистику. Сейчас в нашей информационной системе каждая больница заполняет количество коек, готовых к COVID-19:

сколько коек с централизованным снабжением кислорода;

сколько коек с кислородными концентраторами;

сколько коек с кислородом есть свободных.

Сейчас сколько свободных?

Более 19 тысяч. Разумеется, ситуация различна в каждом регионе. К примеру, в Житомирской области было выявлено, что цифры, которые подавала областная больница, не совпадали. Она подала 127 коек всего и 117 свободных. Я сказал, что все кровати перечислим. Оказалось, что определенное количество коек занято больными с другими болезнями. Они решили так подать статистику. Тогда количество свободных коек в областной больнице насчитывало 66 коек.

Сейчас есть 63 тысячи кроватей для больных коронавирусом, половина из них обеспечены кислородом.

Да, уже больше половины. Количество увеличивается по 1,5 – 2 тысячи в неделю.

Именно с кислородом?

Да, конечно, нам нужно достичь 80%.

Есть прогнозы, когда именно дойдете до 80%?

Средства первые мы перечислили 1 октября (местным бюджетам на обеспечение больниц кислородом – 24 канал). Когда мы поставили задачу обеспечить кровати с кислородом – они приняли к исполнению, сказали, количество коек будет на определенное число. Был вопрос: "Нужны ли вам деньги?". В августе они собирали потребность.

В сентябре они нам сказали и мы приняли соответствующее решение – 9 декабря перечислили первый 571 миллион гривен. Затем у них возникла дополнительная потребность, мы перечислили еще 895 миллионов. Итого – 1 миллиард 466 миллионов гривен, которые перечислены в регионы на обеспечение кислородом: либо централизованным, либо с помощью кислородных концентраторов.

Вопрос обеспечения кислородом – это инфраструктура конкретной больницы. Государство в условиях децентрализации передало соответствующий финансовый ресурс на содержание важной составляющей нашей жизни – больницы. В то же время государство обязано платить за лечение пациентов. Оно должно платить в полном объеме, чтобы никакой необходимости для лечения той или иной болезни дополнительно не возникало, потому что это сразу отражается на пациентах.

Что известно о видах кислорода? Существует технический и медицинский кислород. Первый применяют в промышленных сферах, а второй – для пациентов с проблемным дыханием. Обычно это необходимо, когда у человека сердечная недостаточность, отравления, необходим операционный наркоз. Также кислород нужен больным с проблемами дыхания, новорожденным младенцам, а также людям, больным COVID-19.

То, что касается содержания больниц – это уже должна делать местная власть. Понятно, что сейчас у нас нестандартная ситуация, ведь есть еще один фронт – борьба с эпидемией. Местным бюджетам не всегда хватает ресурсов, однако, как только они обратились – мы перечислили соответствующие средства.

О тестах

Есть еще такая проблема, что украинцы, которые находятся в больнице с COVID-19, когда получают отрицательный результат – их выписывают. Однако очень часто они еще нуждаются в кислороде. Их принимают другие больницы, они ищут концентраты и не всегда находят. Вы сталкивались с такой проблемой?

Сталкивались. Это грубое нарушение стандарта оказания медицинской помощи – выписка пациента из больницы по результатам теста. В одном стандарте эти вещи недопустимы. Человека должны госпитализировать только по клиническим показаниям, лабораторным или инструментальным исследованиям. Выписывать из больницы могут лишь тогда, когда угрозы жизни нет.

Это четко изложено в показателях, анализах крови – есть перечень, который изложен в нашем стандарте и мы требуем его придерживаться.

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Практика, с которой столкнулась моя семья, показывает, что на самом деле тесты довольно быстро делают, даже государственные – на второй день.

Где они живут?

В Хмельницком.

Почему я это спросил? Потому что мы реагируем на сообщения, тесты ждут 5 – 7 дней. Где мы это увидели? Люди, которые живут не в областном центре, где лаборатория расположена в 100 километрах, мобильные бригады начинают объезжать людей для тестирования. Собирают 5 – 7 человек, которые заболели. На следующий день снова вызывают. Они так собирают за 4 – 5 дней. Затем все это везут в лабораторию, которая расположена в областном центре.

Лаборатория делает буквально за 1 день, но для человека, который сдала этот тест, результат приходит через 5 – 6 дней. Поэтому, я думаю, что мы это уберем, чтобы независимо от того, где живет человек, он спокойно мог сдать и получить результат теста или за сутки, или максимум за 1,5 суток.

Не все люди идут делать тесты. В частности, сельское население вообще не имеет такой возможности. По вашему мнению, сколько людей болеет на самом деле?

Все, что бы я сейчас не сказал, это пальцем в небо. Мы можем поставить диагноз COVID-19 человеку исключительно по данным соответствующих исследований. То есть некоторое количество людей сейчас болеет бессимптомно. Они даже не подозревают, что болеют. Мы можем увидеть, болел челокеу или нет только тогда, когда сделаем тестирование методом на антитела и увидим, они там есть. Нет различия, какую цифру называешь, все равно проверить невозможно.

О жестком карантине в Украине и как Максим Степанов болел COVID-19 – читайте во второй части интервью на 24 канале.