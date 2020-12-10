Высший антикоррупционный суд 9 декабря взял под стражу подозреваемого в попытке подкупа главы Фонда государственного имущества Украины. Это бывший руководитель АО "Николаевоблэнерго", который предлагал 100 тысяч долларов США за назначение руководителем предприятия.

Суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и выбрал лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 823 611 гривен. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС. Читайте также Офис генпрокурора открыл дело против пророссийского нардепа Новинского Срок действия постановления – до 5 февраля 2021 года включительно. Подозреваемый обещал делиться теневой прибылью – предыстория Бывший руководитель АО "Николаевоблэнерго" предложил главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко взятку за назначение руководителем правления акционерного общества. Цена услуги – 100 тысяч долларов.

50 тысяч долларов мужчина пообещал оплатить сразу, остальную часть уже после того, как займет должность.

Кроме того, указанное лицо обещало ежемесячно предоставлять главе Фонда госимущества 200 тысяч долларов США неправомерной выгоды, как часть "теневой" прибыли, полученной благодаря своей должности.

Бывшего чиновника поймали с поличным – когда он передавал деньги.