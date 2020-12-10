ВАКС арестовал бывшего руководителя "Николаевоблэнерго" за попытку подкупа Фонда госимущества
Высший антикоррупционный суд 9 декабря взял под стражу подозреваемого в попытке подкупа главы Фонда государственного имущества Украины. Это бывший руководитель АО "Николаевоблэнерго", который предлагал 100 тысяч долларов США за назначение руководителем предприятия.
Суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и выбрал лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 823 611 гривен. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
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Срок действия постановления – до 5 февраля 2021 года включительно.
Подозреваемый обещал делиться теневой прибылью – предыстория
- Бывший руководитель АО "Николаевоблэнерго" предложил главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко взятку за назначение руководителем правления акционерного общества. Цена услуги – 100 тысяч долларов.
- 50 тысяч долларов мужчина пообещал оплатить сразу, остальную часть уже после того, как займет должность.
- Кроме того, указанное лицо обещало ежемесячно предоставлять главе Фонда госимущества 200 тысяч долларов США неправомерной выгоды, как часть "теневой" прибыли, полученной благодаря своей должности.
- Бывшего чиновника поймали с поличным – когда он передавал деньги.
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