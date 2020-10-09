Судьи Высшего антикоррупционного суда избрали меру пресечения своей коллеге Ольге Панченко, которая возглавляет Харьковский окружной админсуд. Вместо домашнего ареста или залога, подозреваемую во взяточничестве просто отпустили под личное обязательство.

Следственная судья ВАКС решила лишь частично удовлетворить ходатайство прокуроров, сообщили на странице суда в фейсбуке.

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Фактически, Антикоррупционный суд обязал главу ХОАС лишь сообщать следователю об изменении места жительства и не общаться со свидетелями. Кроме того, подозреваемая до 22 ноября должна сдать загранпаспорта. Учитывая работу уличенной в преступлении, такая мера вполне может предоставить ей возможность уйти от ответственности.

Что известно о разоблачении Ольги Панченко на взятке

21 сентября руководительницу Харьковского окружного административного суда поймали "на горячем" во время получения 3 тысяч долларов от предпринимателя. Он уплатил деньги за вынесение "правильного" вердикта подчиненными Панченко. Сама же глава ХОАС гарантировала "клиенту" личное вмешательство в дело своего коллеги.

На следующий день в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили об объявлении судье подозрения.

Панченко могут посадить

Если вину служительницы Фемиды признают при рассмотрении дела, ее могут лишить свободы на срок от 4 до 8 лет. Кроме того, к судье могут применить процедуру конфискации имущества.

Маленькое состояние

Но на саму Панченко по сравнению с другими судьями фактически ничего не зарегистрировано. В собственной е-декларации за 2019 год судья указала лишь небольшую квартиру в Харькове, уборную и дом в Люботине. Кроме того, глава ХОАС имеет право пользования стареньким Mitsubishi Outlander мужа. Также на судью оформлено несколько банковских счетов со смешными суммами – 535 и 2 368 гривен. Наличными подозреваемая имеет 371 тысячу 950 гривен.