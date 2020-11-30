Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда пожаловалась на вмешательство в осуществление правосудия. По данным суда, один из членов совета правосудия требовал копии материалов судебного дела, рассмотрение которого еще не завершили.

Что известно о давлении на Антикоррупционный суд

Копию материалов требовали для оценки совершенных судьей процессуальных действий и принятых решений. Об этом сообщила пресс-служба Антикоррупционного суда.

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Истребование материалов сопровождалось предупреждением о привлечении судьи к ответственности, в случае невыполнения такого требования,

– заметили в ВАКС.

По мнению судей, такие действия члена ВРП имеют признаки конфликта интересов, поскольку он рассматривает жалобу Национальной ассоциации адвокатов Украины будучи ее членом.

В то же время, по данным Центра противодействия коррупции, речь идет об Алексее Маловацком.

Там отмечают, что согласно закону о ВРП, истребовать копии материалов незавершенного дела запрещено. Исключениями являются дела по затягиванию судебного процесса.

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Поэтому теперь можно сказать еще более уверенно, что Высший совет правосудия начал реальное наступление на Антикоррупционный суд,

– подчеркнули в Центре противодействия коррупции.

Заметим, ВАКС уже обратился к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с требованием отреагировать на незаконное вмешательство в деятельность суда.