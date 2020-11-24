Высший антикоррупционный суд закрыл часть дела против бывшего народного депутата Максима Полякова. В нем Полякова обвиняли во лжи в декларации. ВАКС закрыл часть этого дела из-за скандального решения Конституционного Суда.

Теперь Максима Полякова не смогут наказать за ложь в декларации. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Детали дела

В Высшем антикоррупционном суде рассматривали дело о незаконном получении Поляковым компенсации за номер в гостинице "Киев", хотя он жил в другой квартире. К этому делу привлекли дело о его недостоверном декларировании. Но из-за скандального решения Конституционного Суда Украины часть о недостоверном декларировании закрыли.

В ВАКС также есть так называемое янтарное дело с участием Полякова, в котором он, вместе со своим экс-коллегой по парламенту Розенблатом имеет статус обвиняемого,

– напомнили в Центре противодействия коррупции.

Что известно о скандальном решении КСУ?

27 октября Конституционный суд отменил статью 366-1 об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточному доступу к реестру деклараций и мониторингу образа жизни. 27 октября Конституционный суд отменил статью 366-1 об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточному доступу к реестру деклараций и мониторингу образа жизни.

Заметим, что после решения КСУ закрыли ряд резонансных дел, в частности против:

мэра Одессы Геннадия Труханова;

бывшего директора Укроборонпрома Павла Букина;

судьи Конституционного Суда Владимира Мойсика;

экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Больше о том, кто такой Максим Поляков и в чем еще его обвиняют – читайте по ссылке.