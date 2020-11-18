Высший антикоррупционный суд закрыл еще 2 дела по недостоверному декларированию. Из-за решения Конституционного Суда избежать ответственности удалось экс-главе Госэкоинспекции Андрею Заике и бывшему чиновнику Госрыбагентства Владимиру Фалею.

Еще 2 дела по статье о ложной информации в е-декларациях закрыли. Решение принял Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщили в телеграме Центра противодействия коррупции.

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Кого касаются закрытые судом дела

бывшего главы Госэкоинспекции Андрея Заики;

бывшего чиновника Госрыбагентства Владимира Фалея.

Заику обвиняли в недекларировании имущества на сумму в 60 миллионов гривен, а Фалея – в сокрытии долга в размере 1,8 миллиона гривен.

Еще остались незакрытыми два дела по этой статье.

Обратите внимание! Ранее стало известно, что уже второ е дело против мэра Одессы Геннадия Труханова, которое касается лжи в декларации, закрыли.