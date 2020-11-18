ВАКС закрыл еще 2 дела из-за скандального решения КСУ: кого они касаются
Высший антикоррупционный суд закрыл еще 2 дела по недостоверному декларированию. Из-за решения Конституционного Суда избежать ответственности удалось экс-главе Госэкоинспекции Андрею Заике и бывшему чиновнику Госрыбагентства Владимиру Фалею.
Еще 2 дела по статье о ложной информации в е-декларациях закрыли. Решение принял Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщили в телеграме Центра противодействия коррупции.
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Кого касаются закрытые судом дела
- бывшего главы Госэкоинспекции Андрея Заики;
- бывшего чиновника Госрыбагентства Владимира Фалея.
Заику обвиняли в недекларировании имущества на сумму в 60 миллионов гривен, а Фалея – в сокрытии долга в размере 1,8 миллиона гривен.
Еще остались незакрытыми два дела по этой статье.
Что известно о скандальном решении КСУ?27 октября Конституционный Суд отменил наказание за ложную информацию в электронных декларациях. На это украинское общество и власть, а также международные партнеры отреагировали шквалом критики. Больше об этом читайте здесь.
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