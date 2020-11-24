ВАКС закрыл еще одно уголовное производство по декларированию недостоверной информации. На этот раз, вероятнее всего, речь идет о судье Высшего административного суда Олеге Голяшкине.

Решение о закрытии производства приняли 24 ноября. Об этом сообщили на сайте Высшего антикоррупционного суда.

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"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению судьи Высшего административного суда Украины", – написали в ведомстве.

Представители ВАКС пояснили, что дело закрыли в связи с принятием скандального решения Конституционного Суда Украины.

Что известно о фигуранте производства

Отметим, что на сайте ВАКС не указали фамилию судьи, но, вероятно, речь идет именно об Олеге Голяшкине. Он, к слову, в 2015 и 2016 годах не задекларировал 2 объединенные квартиры в центре Киева на улице Лаврской. Владельцем этого имущества является его мать, однако именно Голяшкин с семьей там проживал.

Скандальное решение КСУ: коротко

27 октября в Украине отменили антикоррупционную реформу. Решение принял Конституционный Суд Украины, оно приняло оживленного огласку в СМИ и обществе.

Согласно решению, е-декларирование отменено, а потому чиновники могут открыто врать относительно своей недвижимости и другого имущества.

Шквалом критики отреагировали и международные партнеры. Эксперты спрогнозировали, что сотрудничество с МВФ и ЕС может просто оборваться.



КСУ отменил е-декларирование / инфографика 24 канала