ВАКС закрыл еще одно производство относительно недостоверного декларирования: кто на этот раз
ВАКС закрыл еще одно уголовное производство по декларированию недостоверной информации. На этот раз, вероятнее всего, речь идет о судье Высшего административного суда Олеге Голяшкине.
Решение о закрытии производства приняли 24 ноября. Об этом сообщили на сайте Высшего антикоррупционного суда.
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"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению судьи Высшего административного суда Украины", – написали в ведомстве.
Представители ВАКС пояснили, что дело закрыли в связи с принятием скандального решения Конституционного Суда Украины.
Что известно о фигуранте производства
Отметим, что на сайте ВАКС не указали фамилию судьи, но, вероятно, речь идет именно об Олеге Голяшкине. Он, к слову, в 2015 и 2016 годах не задекларировал 2 объединенные квартиры в центре Киева на улице Лаврской. Владельцем этого имущества является его мать, однако именно Голяшкин с семьей там проживал.
Скандальное решение КСУ: коротко
- 27 октября в Украине отменили антикоррупционную реформу. Решение принял Конституционный Суд Украины, оно приняло оживленного огласку в СМИ и обществе.
- Согласно решению, е-декларирование отменено, а потому чиновники могут открыто врать относительно своей недвижимости и другого имущества.
- Шквалом критики отреагировали и международные партнеры. Эксперты спрогнозировали, что сотрудничество с МВФ и ЕС может просто оборваться.
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