Традиционно 5 декабря в Украине и мире отмечают День волонтера. Революция Достоинства и война на Донбассе показали, что именно в темные времена хорошо видно светлых людей. Одной из них является 62-летняя Валентина Мазурик. Как слепая бабушка с первых дней войны помогает украинским бойцам на фронте – читайте в материале.

Трогательную историю украинского волонтера опубликовало Министерство внутренних дел в телеграмме.

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Валентина Мазурик потеряла зрение еще в детстве. Однако это не помешало ей научиться вязать перчатки для защитников Украины. Чтобы овладеть непростое дело женщине понадобилось около 10 месяцев и непреодолимое желание помочь.

Первую пару перчаток она сделала еще в 2014 году. Сын Валентины и сам с первых дней войны ушел добровольцем на восток, поэтому волонтер не понаслышке знает о потребностях бойцов. Кроме теплых перчаток она делает еще и куклы-мотанки. Каждый ее день начинается с вязания.

Каждый день я стараюсь связать минимум одну, это уже у меня норма, а потом все остальные дела. Впервые, как передала куклы-мотанки в батальон Кульчицкого, это на Новый год к елке, украшать блиндажи, потом говорили: ребята сняли и к броне привязывали. Меня это так тронуло,

– призналась Валентина в сюжете "Суспильне Волынь".

Несмотря на все трудности вязания с нитками и спицами вслепую, Валентина стала настоящей мастерицей. Сейчас на ее счету уже более 2,1 тысяч пар эксклюзивных перчаток, переданных украинским военным.



Валентина Мазурик вяжет перчатки для военных / Фото "Суспильне Волынь"



Слепая бабушка помогает армии / Фото "Суспильне Волынь"

К каждой пары перчаток Валентина вкладывает открытку. На ней – пожелание военным и номер телефона волонтера. Бабушка искренне хочет, чтобы все военные быстро вернулись домой.

Она также отметила, что нередко бойцы звонят и благодарят за труд. Женщина призналась, что будет заниматься этим и дальше, пока хватит сил.