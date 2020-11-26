На выборах ректора Одесского национального медицинского университета коллектив поддержал главу Ученого совета академика Валерия Запорожана. По количеству голосов он опередил других претендентов в 7 раз, его поддержали примерно 80% всех проголосовавших.

По результатам подсчета, Валерий Запорожан получил 812 голосов, Елена Якименко – 113 голосов, Владлена Дубинина – 68 голосов.

Выборы прошли в полном соответствии с законом, демократично и прозрачно. Всех трех кандидатов допустили к выборам. От каждого на избирательном участке присутствовали наблюдатели, от Министерства здравоохранения – главный специалист отдела руководящих кадров управления по работе с персоналом Татьяна Савина. На избирательном участке также работали представители аккредитованных СМИ. Процесс голосования транслировался онлайн.

Кроме того, администрация университета обеспечила соблюдение противоэпидемиологических правил. Членов комиссий снабдили масками, антисептиками, защитными стеклами. Вход на участок осуществлялся после температурного скрининга и обязательной обработки рук, удалось не допустить скопления людей на участке.

Согласно закону Украины о высшем образовании и в соответствии с уставом ОНМедУ, должность ректора – выборная: путем тайного голосования его выбирает трудовой и студенческий коллективы. Согласно статье 42 Закона, ректора выбирают штатные научно-педагогические сотрудники (75% от общего числа избирателей), штатный управленческий, административный и другой персонал (15%) и делегаты от студенческого сообщества (10%).

Справка: Валерий Запорожан – академик НАМН Украины, заслуженный изобретатель, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, профессор и действующий председатель ученого совета ОНМедУ.