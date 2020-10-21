Вандалы в музее: культура Германии пережила одну из крупнейших атак в послевоенной истории
Неизвестные повредили более 70 исторических памятников на территории Музейного острова в Берлине. Этот инцидент стал одним из крупнейших нападений на культурные объекты в послевоенной Германии.
Что произошло на Музейном острове
Неизвестные залили маслянистой краской по меньшей мере 70 памятников мирового искусства. Больше всего от вандализма пострадали Пергамский музей, Старая Национальная галерея и Новый музей. Об этом сообщило издание ZEIT.
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Среди поврежденных памятников есть египетские саркофаги, скульптуры и картины художников XIX века. Более подробный список произведений искусства, которые залили краской, обнародуют позже.
Что говорит полиция
Немецкие журналисты заявили, что нападение на музеи произошло еще несколько недель назад.
В полиции Берлина и Фонде прусского культурного наследия подтвердили информацию о вандализме на Музейном острове. Сейчас правоохранители проводят расследование. Детали инцидента обнародуют позже.
Чем знаменит Музейный остров в Берлине
- Музейный остров расположен на реке Шпрее в Берлине.
- Там сосредоточены 5 культовых музеев города, которые охраняет Фонд прусского культурного наследия. Одними из самых известных локаций острова являются Старый музей, Новый музей и Пергамский музей.
- История музейного ансамбля восходит к XVIII веку.