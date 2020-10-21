Неизвестные повредили более 70 исторических памятников на территории Музейного острова в Берлине. Этот инцидент стал одним из крупнейших нападений на культурные объекты в послевоенной Германии.

Что произошло на Музейном острове

Неизвестные залили маслянистой краской по меньшей мере 70 памятников мирового искусства. Больше всего от вандализма пострадали Пергамский музей, Старая Национальная галерея и Новый музей. Об этом сообщило издание ZEIT.

Заметьте Бэнкси создал новое граффити в Британии: работу сразу попытались уничтожить – фото

Среди поврежденных памятников есть египетские саркофаги, скульптуры и картины художников XIX века. Более подробный список произведений искусства, которые залили краской, обнародуют позже.

Что говорит полиция

Немецкие журналисты заявили, что нападение на музеи произошло еще несколько недель назад.

В полиции Берлина и Фонде прусского культурного наследия подтвердили информацию о вандализме на Музейном острове. Сейчас правоохранители проводят расследование. Детали инцидента обнародуют позже.

Чем знаменит Музейный остров в Берлине