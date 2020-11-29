Вселенский патриарх Варфоломей отслужил панихиду по украинцам, погибшим во времена Голодомора. Он прочитал проповедь и призвал не забывать прошлое, чтобы жестокость не повторялась в истории человечества.

Проповедь прозвучала в День памяти жертв Голодомора. Ее текст обнародовало Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

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Варфоломей назвал Голодомор дьявольским проектом сталинской системы, целью которого был хорошо спланированный геноцид, в частности верующих.

Чтобы искоренить христианскую веру и православную церковь в то время, когда, как это ни парадоксально, люди мирно собирали обильный урожай. Пока люди умирали от голода, советский режим экспортировал их урожаи миру, таким образом лицемерно притворяясь успешной страной,

– сказал духовный лидер.

Он попросил, чтобы "Воскресший Господь дал вечный покой миллионам праведных душ, умерших в надежде на воскресение вследствие дьявольского Голодомора".

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Голодомор в Украине: главное

В 1932 – 1933 годах в Украине состоялся самый масштабный Голодомор, который сейчас называют геноцидом украинского народа, осуществленным сталинским режимом . Террор голодом унес жизни почти 4 миллионов человек.

. Террор голодом унес жизни почти 4 миллионов человек. В СССР эта тема была длительное время запретной . Лишь в 80-х годах прошлого века ее начали исследовать.

. Лишь в 80-х годах прошлого века ее начали исследовать. 7 декабря 2016 года украинские парламентарии призвали и другие государства признать Голодомор геноцидом украинского народа. Сейчас это сделали 17 государств.

украинского народа. Сейчас это сделали 17 государств. Еще 10 стран в официальных обращениях осудили Голодомор как акт истребления человечества. В то же время Голодомор 1932 – 1933 годов в Украине был признан актом геноцида на региональном и муниципальном уровне в 8 странах.

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