Вселенский патриарх Варфоломей официально подтвердил свой визит в Украину. Он планирует приехать в августе 2021 года.

Так, Варфоломей хочет посетить Украину именно на День Независимости. Об этом патриарх заявил на литургии в Патриаршем соборе, сообщает orthodoxtimes.

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Литургию проводили в честь основателя Константинопольской церкви Андрея Первозванного. Праздник проходил при участии премьер-министра Дениса Шмигаля и нескольких членов его кабинета министров.

В соборе Варфоломей официально объявил, что посетит Украину 24 августа 2021 года в ответ на приглашение президента Владимира Зеленского.

Что этому предшествовало

Ранее в Офисе Президента отмечали, что визит Варфоломея может состояться на День независимости, если эпидемическая ситуация стабилизируется.

Перед тем о визите говорили еще в 2019 году. В частности, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

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