Варфоломей приедет в Украину на День Независимости 2021 году
Вселенский патриарх Варфоломей официально подтвердил свой визит в Украину. Он планирует приехать в августе 2021 года.
Так, Варфоломей хочет посетить Украину именно на День Независимости. Об этом патриарх заявил на литургии в Патриаршем соборе, сообщает orthodoxtimes.
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Литургию проводили в честь основателя Константинопольской церкви Андрея Первозванного. Праздник проходил при участии премьер-министра Дениса Шмигаля и нескольких членов его кабинета министров.
В соборе Варфоломей официально объявил, что посетит Украину 24 августа 2021 года в ответ на приглашение президента Владимира Зеленского.
Что этому предшествовало
- Ранее в Офисе Президента отмечали, что визит Варфоломея может состояться на День независимости, если эпидемическая ситуация стабилизируется.
- Перед тем о визите говорили еще в 2019 году. В частности, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.
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