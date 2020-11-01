На автодомах, которые стоят под миллион евро, путешествуют разве что миллионеры. Такой представила компания Variomobil. Там презентовали роскошный моторхоум Vario Perfect 1200 Platinum.

Фактически это поместье на колесах. О роскошном автомобиле речь идет в программе "Авто24" на 24 канале.

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Дом установили на шасси грузовика Mercedes, который приводит мощный 11-ти или 13-литровый турбодизель. Он имеет мощность 422 или 523 силы. А также пневматическую подвеску и 12 колес на трех осях – задняя из них умеет поворачивать колеса так, чтобы уменьшить диаметр разворота.



26-тонная конструкция / Фото vario-mobil

Вся конструкция весит 26 тонн, ведь на борту немало техники. Например гидравлические приводы, которые умеют раздвигать стены дома, увеличивая жилую площадь.



Можно увеличивать жилую площадь / Фото vario-mobil

Внутри – комфорт высшего класса, со встроенной техникой, санузлами, освещением, панорамной крышей с функцией затемнения, аудиосистемой класса Hi-end.



Вид внутри / Фото vario-mobil



Есть все для комфортного путешествия / Фото vario-mobil

Есть даже гараж. В подполье скрыто место для спорткара. Длина Perfect 1200 Platinum составляет 12 метров, и этот дом на колесах по карману только богачам. Цены в Германии начинаются почти с 900 тысяч евро.



В машине есть даже гараж / Фото vario-mobil

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Китайский бренд Lynk & Co выходит на рынок Европы со своим кроссовером. Он доступен для европейцев только по подписке, а стоимость аренды составляет 500 евро в месяц.

Смотрите видео программы "Авто 24":