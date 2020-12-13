В Варшаве люди устроили антиправительственный марш: фото, видео
В Варшаве 13 декабря состоялся протест под названием "Идем ради свободы, идем ради всего". Акцию устроили против действий властей, в частности, запрета абортов.
Как проходил протест в Польше
Организатором акции была "Общепольская забастовка женщин". Однако к протесту присоединились аграрии, предприниматели, представители ресторанного бизнеса, сообщает Укринформ.
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Протестующие прошли маршем из центра города к дому, где живет лидер партии "Право и справедливость", вице-премьер-министр Ярослав Качиньский.
Митингующие утверждали, что власть без объявления чрезвычайного положения, фактически ввела военное положение и "ведет войну" со всем миром: женщинами, молодежью, учителями, врачами, предпринимателями, работниками бюджетной сферы, Европой.
Пока митингующие шли к дому Качиньского, дорогу несколько раз преграждала полиция. Тогда демонстранты меняли маршрут, но не направление движения.
К слову, во время марша были несколько незначительных стычек с полицией.
Протесты в Варшаве / Фото Укринформа
Протестующие и полиция / Фото Укринформа
Протесты против запрета абортов в Польше: что известно
- В октябре Конституционный суд Польши постановил, что аборт из-за дефектов плода противоречит основному закону.
- Поэтому в Польше фактически полностью запретили аборты и прерывание беременности.
- После этого польские женщины вышли на протесты.
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