В Варшаве 13 декабря состоялся протест под названием "Идем ради свободы, идем ради всего". Акцию устроили против действий властей, в частности, запрета абортов.

Как проходил протест в Польше

Организатором акции была "Общепольская забастовка женщин". Однако к протесту присоединились аграрии, предприниматели, представители ресторанного бизнеса, сообщает Укринформ.

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Протестующие прошли маршем из центра города к дому, где живет лидер партии "Право и справедливость", вице-премьер-министр Ярослав Качиньский.

Митингующие утверждали, что власть без объявления чрезвычайного положения, фактически ввела военное положение и "ведет войну" со всем миром: женщинами, молодежью, учителями, врачами, предпринимателями, работниками бюджетной сферы, Европой.

Пока митингующие шли к дому Качиньского, дорогу несколько раз преграждала полиция. Тогда демонстранты меняли маршрут, но не направление движения.

К слову, во время марша были несколько незначительных стычек с полицией.

#StrajkKobiet przed domem Jarosława Kaczyńskiego na Mickiewicza. Tłum zagłusza komunikaty policji. pic.twitter.com/JBmvfAcnp6 — Marcin Terlik (@MarcinTerlik) December 13, 2020



Протесты в Варшаве / Фото Укринформа



Протестующие и полиция / Фото Укринформа

Протесты против запрета абортов в Польше: что известно