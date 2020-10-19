Традиционного концерта по случаю Нового года в польской столице не будет. Торжественное действо, которое обычно происходит с участием звезд в Варшаве, отменили.

Причиной этому стала пандемия коронавируса COVID-19 в мире и стремительное распространение инфекции в Польше. В последнее время там фиксируют заметное увеличение количества больных. Об отмене праздничного действа пишет Onet.

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Из-за эпидемиологической ситуации в этом году городское празднование Нового года не произойдет. Это событие будет отменено. Здоровье жителей важнее,

– сообщила пресс-секретарь мэрии Варшавы Каролина Галецкая.

Заметим, что праздничный концерт по случаю Нового года проходит в Варшаве ежегодно. Мероприятие проходит на Банковой площади с участием польских и мировых звезд.