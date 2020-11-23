Зеленский назначил Василия Хому председателем Сумской ОГА: что о нем известно
Владимир Зеленский подписал указ о назначении Василия Хомы председателем Сумской областной государственной администрации. Ранее он работал в Харьковской ОГА с Михаилом Добкиным. Кроме того, в свое время был заместителем председателя местной ячейки "Партии регионов".
Соответствующий указ президент подписал 23 ноября. Об этом свидетельствует информация на сайте Офиса Президента.
Ранее Зеленский назначил временных глав трех ОГА: детали
Назначить Хому Василия Васильевича председателем Сумской областной государственной администрации,
– говорится в документе.
Напомним, указ об увольнении предыдущего главы Сумской ОГА Романа Грищенко Зеленский подписал 5 ноября. После облгосадминистрацию временно возглавил Сергей Пахольчук.
Что известно о Василии Хоме
- Ему 54 года, по специальности – юрист.
- Хома – бывший заместитель председателя Харьковской ОГА. Работал вместе с Михаилом Добкиным. Также он был заместителем председателя этой же ОГА Игоря Балуты.
- С 2010 года возглавлял аппарат облгосадминистрации и был заместителем главы харьковской ячейки "Партии регионов". В 2014 году он уволился.
- Чиновник мог попасть под действие закона о люстрации, но заявление на увольнение подал раньше, чем закон вступил в силу.
- По информации Youcontrol, Хома является конечным бенефициаром ООО "Харьковский областной оптовый рынок сельскохозяйственной продукции", директором которого является Ирина Хома.
- Хома имеет сайт, на котором позиционирует себя как "управленца, юриста, афганца".
Поделиться новостью