Владимир Зеленский подписал указ о назначении Василия Хомы председателем Сумской областной государственной администрации. Ранее он работал в Харьковской ОГА с Михаилом Добкиным. Кроме того, в свое время был заместителем председателя местной ячейки "Партии регионов".

Соответствующий указ президент подписал 23 ноября. Об этом свидетельствует информация на сайте Офиса Президента. Ранее Зеленский назначил временных глав трех ОГА: детали Назначить Хому Василия Васильевича председателем Сумской областной государственной администрации,

– говорится в документе. Напомним, указ об увольнении предыдущего главы Сумской ОГА Романа Грищенко Зеленский подписал 5 ноября. После облгосадминистрацию временно возглавил Сергей Пахольчук. Что известно о Василии Хоме Ему 54 года, по специальности – юрист.

Хома – бывший заместитель председателя Харьковской ОГА. Работал вместе с Михаилом Добкиным. Также он был заместителем председателя этой же ОГА Игоря Балуты.

С 2010 года возглавлял аппарат облгосадминистрации и был заместителем главы харьковской ячейки "Партии регионов". В 2014 году он уволился.

Чиновник мог попасть под действие закона о люстрации, но заявление на увольнение подал раньше, чем закон вступил в силу.

По информации Youcontrol, Хома является конечным бенефициаром ООО "Харьковский областной оптовый рынок сельскохозяйственной продукции", директором которого является Ирина Хома.

Хома имеет сайт, на котором позиционирует себя как "управленца, юриста, афганца".