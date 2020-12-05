Святой престол не считает правильным называть войну на Донбассе "гражданским столкновением". В то же время Ватикан не принимает интерпретации заинтересованных сторон.

Также Ватикан ценит любые попытки, направленные на установление мира. Об этом заявил секретарь по отношениям с государствами Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер в интервью ТАСС.

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Глава МИД Ватикана напомнил, что по инициативе Папы Римского Франциска они помогали населению Восточной Украины в рамках гуманитарной программы "Папа для Украины".

Святой престол воздерживается от публичных обвинений вовлеченных в конфликт сторон. Но это не значит, что он принимает интерпретации заинтересованных сторон, как и не считает правильным называть конфликт на Востоке Украины гражданским столкновением,

– сказал Галлахер.

Обратите внимание! За прошедшие сутки, 4 декабря, оккупанты 2 раза нарушили режим прекращения огня. В результате выстрела вражеского снайпера 1 военнослужащий получил огнестрельное ранение.

Почему выражение "гражданская война на Донбассе" не является правильным

Уже 6 лет подряд в Украине продолжается война. За эти годы накопилось множество доказательств российского присутствия на Востоке Украины. Однако российские пропагандисты называют войну "гражданской", искажая ее содержание. В таком контексте получается, что украинцы на Донбассе воюют против самих себя, а не защищают свои земли от оккупантов.