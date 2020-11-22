Вблизи древнего итальянского города Помпеи археологи обнаружили останки 2 человек. Они погибли в результате извержения вулкана Везувий в 79-м году.

Останки, вероятно, принадлежат мужчинам. Об этом сообщает CNN.

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Ученые предположили, что найденные останки принадлежат людям, которые погибли из-за пирокластического потока. Это стало результатом извержения вулкана Везувий в 79-м году.



Останки могут принадлежать жертвам вулкана / Фото с фейсбук-страницы Pompeii Parco Archeologico

Погибших обнаружили в подземной комнате в Чивите Джулиане, что в 700 метрах от Помпеи, о чем свидетельствуют данные итальянского Минкульта. Археологи обнаружили, что один из мужчин был состоятельным, ему было примерно 30-40 лет. Другому, который по мнению специалистов работал рабом – от 18 до 23 лет.



Погибших обнаружили в подземной комнате / Фото с фейсбук-страницы Pompeii Parco Archeologico

"Возможно, жертвы искали убежища, когда их примерно в 9 утра охватило пирокластическое течение", – сказал директор археологического памятника Массимо Осанна. Он добавил, что доказательством смерти от теплового удара являются сжатые ноги и руки у соответствующих людей.

Справка. В городе Помпеи, который расположен в 23 километрах от Неаполя, проживало примерно 13 тысяч человек. Извержение вулкана похоронило город под пеплом, организованные раскопки начались примерно в 1750 году.