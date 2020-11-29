В Санкт-Перербурге 28 ноября на военной вечеринке бронетранспортер переехал 38-летнего бизнесмена. В результате мужчина скончался.

Что известно о трагедии

На празднике оказывали определенные услуги, не соблюдая меры безопасности. Это привело к гибели мужчины. Об этом сообщили в Следственном комитете Санкт-Петербурга.

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По информации российских СМИ, погибшим является бизнесмен Андрей Кожевин. Кроме того, его отчим, вероятно, является миллиардером и главой известной строительной компании.

Что на празднике делал БТР

В тот день якобы праздновали день рождения сводного брата погибшего. Семья решила устроить милитари-вечеринку и заказать БТР. В телеграмм-канале "Mash на Мойке" отметили, что Кожевин занял низкую позицию, поэтому БТР его не заметил.

К слову, российские издания утверждают, будто вечеринку в военном стиле для именинника заказала его жена.

Сейчас выясняют обстоятельства трагедии. Следователи уже начали уголовное производство. Виновнику грозит до 6 лет заключения.