Великобритания тоже возобновила жесткий карантин: детали ограничений
Великобритания вслед за многими государствами Европы возобновила жестокий карантин на территории государства. Он будет действовать в течение не менее 4 недель: с полуночи 4 ноября до 2 декабря.
Такой была реакция премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на обострение ситуации с пандемией коронавируса в стране, сообщает издание The Guardian.
Интересно Локдаун во Франции: десятки тысяч парижан убегают из города
Что закроют в Великобритании:
- рестораны,
- пабы,
- учреждения отдыха,
- магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости.
Кроме того, людям приказывают оставаться дома по возможности. При этом покидать дома можно для обучения, получения медицинской помощи, для покупки необходимых товаров и для работы.
Также Великобритания запрещает международные поездки, кроме поездок с рабочей целью.
Коротко о коронавирусе в Британии:
- Всего за все время пандемии в Великобритании количество больных коронавирусом уже превысило показатель в 1 миллион человек. Впрочем государство не подает данных о количестве больных, что выздоровели.
- За все время здесь умерли 46 645 больных. Это, например, почти в 6,5 раза больше, чем в Украине. В последние дни каждый раз диагностируют более 20 тысяч новых случаев.
Поделиться новостью