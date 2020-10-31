Великобритания вслед за многими государствами Европы возобновила жестокий карантин на территории государства. Он будет действовать в течение не менее 4 недель: с полуночи 4 ноября до 2 декабря.

Такой была реакция премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на обострение ситуации с пандемией коронавируса в стране, сообщает издание The Guardian.

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Что закроют в Великобритании:

рестораны,

пабы,

учреждения отдыха,

магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости.

Кроме того, людям приказывают оставаться дома по возможности. При этом покидать дома можно для обучения, получения медицинской помощи, для покупки необходимых товаров и для работы.

Также Великобритания запрещает международные поездки, кроме поездок с рабочей целью.

Коротко о коронавирусе в Британии: