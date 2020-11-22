В Великобритании обсуждают введение так называемых "ковидных" паспортов. Их власти планируют выдавать тем, кто сделал прививку против коронавируса. А владельцы таких документов смогут свободно перемещаться по стране в условиях карантинных ограничений.

"Ковидные паспорта" в Британии: что известно

Вопрос о введении таких паспортов премьер-министр страны Борис Джонсон поставит в парламенте, вероятнее всего, уже в понедельник, 23 ноября. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на свои источники в правительстве.

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Кроме того, Джонсон должен проинформировать, что со 2 декабря завершается общенациональный карантин в Британии. Следовательно, страна вернется к системе локальных ограничений. Правда, на Рождество власти ослабят ограничительные меры, а после окончания праздников карантин снова усилят.

В правительстве Британии считают, что страна сможет вернуться к нормальной жизни только после вакцинации и ежемесячного тестирования всего населения. Таким образом, наличие прививки и негативный тест на коронавирус "даст людям возможность не соблюдать ограничения и комендантский час".

Заметим! Согласно данным СНБО, Великобритания входит в десятку стран с наибольшим числом инфицированных COVID-19. По состоянию на 22 ноября здесь зафиксировали 1 497 140 случаев: сейчас болеют 3 322 лица. За все время 1 439 096 человек умерли в результате недуга, а 54 722 пациентам удалось выздороветь.