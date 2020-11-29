В Великобритании отреагировали на убийство ученого-ядерщика в Иране
Великобритания отреагировала на жестокое убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он умер 27 ноября после того, как неизвестный выстрелил ему в голову.
В Великобритании выразили свою обеспокоенность и заявили, что категорически против таких атак на гражданских лиц. Об этом сказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, сообщает U.S.News.
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Позиция Великобритании
Глава МИД страны добавил, что надеется на ослабление напряжения в регионе.
Мы все еще ждем детали, чтобы увидеть полную картину того, что произошло в Иране. Но мы будем руководствоваться международным гуманитарным правом, которое однозначно против атак на гражданских лиц,
- отметил Доминик Рааб.
Как убийство Мохсена Фахризаде комментируют другие страны
- Президент Ирана немедленно обвинил в убийстве Израиль. При этом Израиль отказался комментировать убийство Фахризаде.
- Белый дом, Пентагон, Государственный департамент США и ЦРУ также отказались комментировать это убийство, как и переходная команда избранного президента Джо Байдена.
- Евросоюз назвал убийство преступным актом и призвал стороны избегать дальнейшей эскалации.
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Что известно об убийстве Мохсена Фахризаде
- 27 ноября в Иране убили одного из ведущих ученых-физиков Мохсена Фахризаде. Он был одним из создателей иранской военной ядерной программы.
- Как пишут СМИ, неизвестные подъехали к Фахризаде и выстрелили ему в голову. Уточняется также, что злоумышленники убили и охранника ученого.
- Мужчину на вертолете госпитализировали в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.
- Отмечается, что сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие.
Кто такой Мохсен Фахризаде?
В прошлом Фахризаде служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокую должность в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. На Западе его называли величайшим физиком-ядерщиком в Иране и даже сравнивали его с Робертом Оппенгеймером (американский физик-теоретик, принимал участие в разработке первых образцов ядерного оружия).
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