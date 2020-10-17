Правительство Великобритании обновило закон, который запретит водителям любым способом пользоваться телефоном за рулем. Ранее он запрещал только звонить и отправлять текстовые сообщения.

Теперь водителям, которые пользуются телефонами за рулем, грозит штраф в 200 фунтов стерлингов (7 330 гривен). Об этом сообщили на сайте The Guardian.

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Несмотря на это, водителям позволяют пользоваться смартфоном через беспроводную гарнитуру или голосовые команды. А также – для навигации, но только тогда, когда телефон находится на специальном держателе.

Новые запреты пользования смартфоном

Нарушением будут считать пользование смартфоном:

и во время остановок или в пробках;

и для водителей-инструкторов, которые сидят на переднем пассажирском сиденье.

Несмотря на это, запрет не будет действовать при парковке, в случае вызова полиции или скорой помощи, а также для расчета на drive-in-кассах.

Наши дороги являются одними из самых безопасных в мире. Но мы хотим полностью быть уверенными в их безопасности, внедрив закон в XXI век,

– отметила заместитель государственного секретаря парламента в Министерстве транспорта Великобритании Шарлотта Вир.

Как будут наказывать нарушителей

Если дело дойдет до суда, то штраф может вырасти до 1000 фунтов стерлингов (до 2500 для водителей автобусов и грузовиков), а запрет на управление транспортным средством может стать постояннім. Если водитель сдал тест менее 2 лет назад, то у него будут забирать водительское удостоверение.

В силу запрет вступит после 12-недельного периода общественных обсуждений с начала 2021 года.